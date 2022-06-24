疫情．6.24︱單日確診升至1860宗　中環華豐燒臘等19食肆強檢

本港確診個案連續10日破千宗，個案更每日持續上升，今日（24日）新增1860宗確診個案，包括139宗輸入，無新增死亡個案。有4間院舍出現爆發，院友需要接受檢疫，其中富泰護理安老院疑爆BA.2.12.1 ，12人染疫。學校呈報199宗個案。



澳門新冠疫情肆虐，全澳昨日開展新一輪全民核酸檢測，澳門現時累計170宗核酸陽性個案，較昨日增加60宗，爆發群組亦增至6個，新增四季名店員工更衣室群組，共有四人染疫。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據。（港大醫學院圖片）

▼6月24日 強制檢測公告▼



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【23:38】食環署發言人今日（24日）表示，與警方繼續巡查各區酒吧／酒館、其他餐飲處所及若干其他處所，並採取嚴厲執法行動。過去14日，共巡查8,727間相關處所，並檢控85名負責人，及向243名員工及顧客發出定額通知書，按每人5,000元計算，庫房進帳約121.5萬元。29間酒吧／酒館需關閉七天，當中有20間更需關閉兩周。



翻查資料顯示，兩部門曾於本月17至20日凌晨期間，巡查1,612間酒吧／酒館、餐飲和其他處所，並票控128名涉違反防疫規定的員工和顧客。以此計算，其餘10日共巡7,115間，但僅向115人發出定額通知書。

【23:15】暑假將至，指定檢疫酒店「一房難求」，近期疑出現炒風，亦有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。食物及衞生局今晚（24日）公布，即時起實施三項新措施，防止炒賣指定檢疫酒店房間：旅遊代理不得於未有客人預訂的情況下預留酒店房間；酒店須確保採用｢實名制｣及即時繳付全數房間費用；酒店須要求旅遊代理在發給客人的收據上列明各分項費用。

局方又宣布新增三間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，增至共有65間，提供約24,000間房間。

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼



▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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【22:47】食物及衞生公布強制檢測公告，總共有49個地點上榜，當中19個為食肆，包括不少中環人午膳地方中環域多利皇后街華豐燒臘，旺角新世紀廣場牛涮鍋及翠園同時上榜；太興有兩間分店上榜，分別位於深水埗南昌薈及屯門卓爾廣場。而屯門區更是重災區，總共佔七間食肆，包括屯門市廣場翡翠拉麵小籠包等。

1.中環域多利皇后街華豐燒臘

2.灣仔葡萄藤教會中心太平洋珈啡

3.香港仔南景花園百里鮮美食

4.海港城港威商場Da Filippo Trattoria

5.旺角新世紀廣場牛涮鍋

6.旺角新世紀廣場翠園

7.深水埗南昌薈太興

8.九龍灣德福廣場元気寿司高速線

9.藍田匯景廣場龍城冰室

10.屯門卓爾廣場太興

11.屯門良景廣場意樂餐廳

12.屯門屯門市廣場牛一

13.屯門兆禧苑商場荷里活冰室

14.屯門市廣場翡翠拉麵小籠包

15.屯門鄉事會路天生樓椰仔冰室

16.屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心德興美食坊

17.元朗形點 II大家樂

18.元朗又新街十三少

19.粉嶺碧湖商場麥當勞

▼6月24日強制檢測公告詳情▼



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▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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【19:55】政府早前推出「臨時失業支援」計劃，向合資格業人士發放一萬元，有申請遭拒人士批評當局未寬鬆處理申請，又不設上訴機制。政府發言人今日（24日）指，計劃設覆檢機制，截至昨日（23日）更有兩萬宗經覆檢後獲批的個案，至今計劃共批出約34萬宗申請，呼籲有意提出覆檢的申請人，於7月8日或之前致電熱線1836128提出覆檢要求。

▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



【20:06】本港今日（24日）新增1,860宗新冠病毒確診個案，連續十天破千宗，最新的確診大廈名單顯示，今日新增1,003幢大廈入榜，較昨日增加197幢。沙田區躍升至各區之首，共新增102幢大廈，元朗區緊隨其後，錄得86幢新上榜，其次則有觀塘區，共有79幢。



上榜大廈不乏多幢豪宅，包括中半山堅麗閣、何文田Kadooria及半山壹號洋房等。

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【17:52】17歲少年在旺角一間日本餐廳被警方截查時，涉出示另一韓式餐廳的「安心出行」截圖，因而被控一項企圖誤導警務人員罪，案件今日（24日）在西九龍裁判法院提堂。案件應辯方要求押後至8月5日再訊，期間少年獲以500元保釋。

【17:30】海事處發言人今日（24日）表示，海事處處長袁小惠因其朋友的核酸檢測結果為陽性，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。袁小惠有定期進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。

【17:11】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日（24日）下午3時，本輪疫情陽性個案增至170例，較今早增21宗個案，包括106女64男，年齡介乎8個月至89歲。41人有症狀，列為確診個案；129人暫時無症狀，列為無症狀感染者。

【17:03】馬鞍山富寶花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（25日）上午約八時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:02】本港第五波疫情反彈，港府今日（24日）公布，沙田及元朗區合共六個屋邨及屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向受影響居民、清潔工及物業管理員，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:00】對於記者多次追問高官染疫，如何評估政府內爆發群組風險，張竹君多次表示，「唔會就個別個案評估風險」，拒絕回應

【16:58】

-聖公會白約翰會督中學4C班有3宗個案，共29學生，此班級要停面授課一星期

-已停課的荃灣聖芳濟中學籃球隊學生已隔離，又多一宗，累計12個案

-已停課的南區聖士堤反書院宿舍52名學生檢疫，有一人確診，該層樓共有10個案

張竹君拒回應政府高官接連確診。右為何婉霞。(馬煒傑攝)

【16:53】BA.2.12.1個案：累積208宗，懷疑本地增21宗。

-一名49歲男士，住元朗新圍村，在冠忠巴士返工，主要送檢疫旅客由機場去酒店，有定期檢測，6月21日確診陽性，接受隔離中，懷疑BA.2.12.1，因工作性質，會穿着全套保護衣物，都有機會中間穿或脫下保護衣時出事，或有些接觸，有機會被旅客感染

-海港酒家多7宗食客個案，以及3緊密接觸者確診，累計33食客加4緊密接觸者確診。33人涉及6至69歲，6月19-22日開始不適，20男及13女。根據疫苗通行證紀錄，270多位人士當晚去過進食而需強檢，應該陸續做測試。昨日去食肆取19環境樣本，全部陰性

-一個懷疑BA.2.12.1同之前個案相關，居寶田大廈，在檢疫中心確診

**10無源頭個案：

-4名家人懷疑感染BA.2.12.1：一人住屯門悅湖山莊10座，太太在檢疫中心確診陽性；筲箕灣海豐中心一人及其三家人確診；餘下個案居住香港仔石排灣碧銀樓、富泰護理安老院、天水圍天喜街天麗苑、鰂魚涌康怡花園P座

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（24日）新增1,860宗確診個案，包括139宗輸入，無新增死亡個案。昨日4宗院舍爆發報告：

-東華三院方王換娣安老院6月18日有個案，當時檢疫一些人，當時在一樓，目前地下層有2個工作人員確診，累積兩日有9個案，都已撤離，陸續浮現個案

-耆康會何善衡夫人敬老院有2院友及1工作人員確診，在2樓，其他院友及工作人員檢疫

-元朗松齡雅苑有2院友確診，同層要檢疫

-富泰護理安老院多了個案，之前檢疫部分人士，現要再增檢疫人士，總共有40、50人包括40多院友10多工作人員，累計8院友、4員工感染，其中一個案懷疑BA.2.12.1

▼6月24日 疫下本港再有日本旅行團出發▼



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【11:36】日本有限度開關，再有港人相隔兩年後可跟團「回鄉」，今日（24日）再有旅行團出發往日本東京。縱橫遊15名團友早上乘搭香港快運的航班飛往東京。有團友稱，睽違兩年多後終可再次出國感興奮，已帶備近100萬日元加信用卡，預備「大出血」，要預備好「買爆喼」，將手信郵寄回港。惟不少團友抱怨，申請簽證需時一周，過程亦繁複，險些趕不及上機，而回港檢疫酒店選擇少，令一家三口要「分房瞓」，成為今趟旅程最大遺憾。

【11:31】特首辦主任、候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞確診。港區人大代表葉國謙今早（24日）在電台節目指，事件可能影響中央領導人訪港，若領導人決定不來港，中央仍會派出其他代表監誓。他稱，中央十分重視香港回歸25周年，相信國家主席習近平仍會就「一國兩制」實施發表重要講話，但或有機會改為網上發表。

【11:02】港大團隊研究發現，本港11歲或以下兒童感染新冠變異病毒株Omicron BA.2後，死亡、須接受深切治療及出現神經系統併發症比例，較感染流感及副流感病毒高。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（24日）在港台《千禧年代》表示，Omicron BA.2在兒童身上能夠引起更多針對神經系統的併發症，不只影響呼吸道，更會攻擊神經中樞系統，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

【10:31】指定檢疫酒店「一房難求」，近期疑出現炒風，亦有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。有業界表示，如發現旅客持有虛假預訂文件，會報警處理，但會盡量安排入住酒店少量備用房間。

▼6月22日 疫下本港首個日本旅行團出發▼



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【09:57】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日（24）早上8時 ，核酸陽性個案增至149宗，比昨日增加39宗。通過流行病學調查，當局共跟進 5,308人，其中密切接觸者 717人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）3,283人，次密切接觸者 285人，一般接觸者 285 人，陪同人員589人，流行病學調查工作仍在進行中。

【09:24】七一慶回歸及政府換屆前夕，候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞分別確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）表示，倘染疫官員病毒量不高及已接種疫苗，有機會在七一前轉為陰性。

【07:32】筲箕灣耀東邨耀貴樓今早完成圍封強檢，共有約530人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼

