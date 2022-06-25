梁愛詩：港人欠國家觀、須接受人大釋法權　團結搞好民生再談政改

前律政司司長梁愛詩今日（25日）在電台節目表示，部分人對回歸後中央數次釋法有疑慮，是源於對「一國兩制」和《基本法》認識不夠充分，雖然普通法下只有法庭有權解釋法律，但根據國家制度，法律解釋權屬於全國人大常委會，釋法是作為補充，並不會離開法律原意。

梁愛詩說，以往香港作為殖民地，港英政府不希望市民有國家觀念，因此很多市民國家觀念薄弱，但回歸後意味着身份轉換，市民應認同國家民族和中華人民共和國公民身份，接受全國人大常委會的權力。她又說基於歷史緣故，很多港人抗拒中央政府。



梁愛詩認為，因為《港區國安法》及「完善選舉制度」而移民是不了解情況，強調並非「一人一票」便代表是民主，投票只是其中一個手段，民主還包括廉潔政府、法治社會及自由傳媒等條件，並非將外國制度照搬來香港便是民主。

她稱，《基本法》列明區議會負責地方行政和工作，但2010至2020年間「變晒嘢」，「正經嘢唔做，專搵政治議題」。她反問過去數年立法會無法辦事，拉布等手段對市民怎會有好處。

「831」框架留有空間拓展選民基礎

被問到何時才能重啟政改，梁愛詩指，若社會穩定、「一國兩制」落實得好，便能加快政改，不過目前政府剛剛「止暴制亂」，希望新政府團結各界，解決民生問題，讓市民有幸福感，才進行政制發展。她強調，人大「831」框架有空間發展選民基礎，但當年民主派要求的是非《基本法》列明的公民提名，又指中央每次提及香港政制發展都沒有完全「綁手綁腳」，有空間留給香港進行政改。

有國家宣傳抹黑 港官疫後須外訪澄清

對於外界質疑本港法治，梁愛詩稱，有國家控制傳媒的宣傳方式，很多時候將「黑變白，白變黑」。但因為疫情問題，香港官員不能輕易出外解說，希望疫情後，政府官員在本地或外國講清楚本港法治。 在新聞自由方面，梁愛詩說，新聞自由的重要性已在《基本法》列明，《港區國安法》清楚列明四類罪行的行為、目的和意圖，正常新聞工作不會受影響，傳媒不應違法。