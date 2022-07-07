外交公署向使團商會講解　習講話豐富一國兩制理論：雜音可休矣

外交部駐港公署昨（6日）向外國駐港領事團、國際組織、商會及外媒，講解習近平「七一」講話精神。特派員劉光源指，習鄭重宣示中央將長期堅持「一國兩制」，當中很多重大論斷是對「一國兩制」理論的豐富和發展，將對「一國兩制」產生重要而深遠的影響，具重要里程碑意義。

劉光源形容習向國際社會和各界派了「定心丸」，歷史性回答了「一國兩制」要搞多久的重大問題，一錘定音增強各界信心，令擔心者可放下心頭石，「那些唱衰『一國兩制』的雜音更可以休矣。」



劉光源指，習近平疫下親臨香港體現出高度重視，也為「一國兩制」實踐注入活力和動力。他指習總結了「一國兩制」的實踐規律和經驗，為香港點亮「引航燈」，「四個必須」正是「一國兩制」成功之道，中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，維護自由開放營商環境，保持普通法制度，都受到工商、專業界別人士歡迎。

他指，習近平亦為香港實現良政善治提供「金鑰匙」，四點希望為新政府破解香港當前「最直接、最突出、最迫切的問題指明了努力方向」。他指，各國應把握香港未來的重大機遇，「通過香港這扇窗，打開中國廣闊市場；通過香港這一站，搶搭中國發展快車。」香港也要融入國家發展大局，主動對接「十四五」規劃及大灣區建設等國家戰略。

劉光源說各國在港人士是「一國兩制」受益者，香港繁榮穩定是各方利益的最大公約數，希望他們更全面準確地理解「一國兩制」方針。