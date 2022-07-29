MIRROR演唱會｜前主管官員「發話」　徐英偉：管理安全好多要跟進

MIRROR演唱會首場至今意外頻頻，昨晚（28日）更出現嚴重意外，一塊巨型屏幕在演出途中墮下，擊中兩名舞蹈員，其中一人情況嚴重，康文署的監管角色備受關注。文化體育及旅遊局局長楊潤雄已即時要求康文署成立小組，聯同勞工處調查跟進。

康文署在新政府架構重組前隸屬民政事務局，因「洪門宴」下台的前局長徐英偉今日（29日）在社交平台帖文，附有怒氣沖天的卡通圖片，指「晚晚有意外，相信粉絲和公眾都很難接受，相關部門從場地管理、舞台結構安全、職業安全等可能有好多嘢需要跟進。」



徐英偉這位前上司接連發了兩篇帖文，祝願受傷舞蹈員一切安好。他特別提醒市民，大型意外突然發生，或會不懂反應、擔心或氣憤，若感到困擾，應暫停觀看相關片段、社交媒體及新聞、找朋友傾訴或陪伴、照顧自己，盡可能休息。有需要，更應聯絡心理學家或心理急救員傾訴，並附上多條支援熱線。