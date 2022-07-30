習近平：港澳台和海外統戰工作爭取人心　要做好網絡統戰工作

國家主席習近平出席中央統戰工作會議。他在會上稱，世界百年未有之大變局加速演進，統一戰線在維護國家主權、安全、發展利益上的作用更加重要，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。



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習近平同時稱，促進中華兒女大團結，是新時代愛國統一戰線的歷史責任，要把握好固守圓心和擴大共識的關系，不斷增進共識，團結在不同黨派、民族、階層、群體、信仰及社會制度下生活的全體中華兒女。他認為要善於鬥爭，以形成「牢不可破的真團結」。習近平又說，要加強海外愛國力量建設，涵養壯大知華友華力量，做好網絡統戰工作，走好網絡群眾路線。

會議由中央政治局常委、國務院總理李克強主持，中央政治局常委栗戰書、王滬寧和韓正出席，中央政治局常委汪洋作總結講話。