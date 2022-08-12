文書助理招聘2,000空缺　工會憂「公務員Secrets」事件損應聘意欲

公務員一向被認為是高薪厚職的「筍工」，不過近年被推到政治風口浪尖，在退休潮及移民潮雙重影響下，政府近年大量開放公務員招聘名額。只需中四學歷即可投考的文書助理（CA），今日（12日）開始每兩年一度的公開招聘，共有約2,000個名額，8月25日截止申請。

不過，國安處日前（9日）拘捕「公務員Secrets」兩名管理員，分別是民政總署和資訊科技辦公室職員，警方指兩人涉嫌發布煽動意圖帖文，引起或加深不同階層市民的惡感及敵意。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言，事件或會影響招聘情況，但認為CA只需中四學歷即可投考，門檻之低，為基層市民和成績未如理想的學生提供進入政府的契機。



文書助理招聘詳情：

學歷要求：只需持有中四學歷 入職基本要求：通過中英打字、一般商業電腦軟件應用知識、以及《基本法及香港國安法》測試 月薪：起薪點14,080 元；頂薪點24,670元 ＊累積3年經驗後可投考內部試，如果成功可申請轉職至助理文書主任，如果晉升到「高級文書主任」頂薪超過57,000元。

憂「公務員Secrets」影響應徵情況

「文書助理」是入職門檻較低的公務員文職職位，梁籌庭透露，今年招聘名額達1,800個，「即使是大型機構也冇咁大型的招聘，加入政府後有（公務員）身份，都比較方便申請轉至其他組別。」不過，他擔心「公務員Secrets」事件，令年輕人對加入政府留下負面印象，「（覺得）做公務員有好多掣肘，一定要小心講嘢」，坦言擔心招聘情況。

梁籌庭希望有年輕的新血加入政府，指不少公務員都只是基層員工、沒有決策能力，較少觸及政治層面，只要「打好份工就得」。他又指，公務員服務對象是市民，寄語要保持政治中立，「唔掂政治嘢」。

文書助理職責：

文書助理主要執行一般文書工作，如一般辦公室支援服務、財務及會計、顧客服務、統計職務，以及其他部門支援服務等。

政府早前亦公開招聘「助理文書主任」(ACO)，至少有多達2,000個名額，招聘人數相信是歷年之最，昨日（8月11日）已截止申請。針對「文書助理」招聘，香港文書職系公務員總會有為考生提供技術和面試訓練課程，為有意投考者作好準備。