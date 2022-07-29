ACO招聘︱2千荀工空缺　須考國安法　工會：競爭減成入職契機

公務員近年成為政治風眼，退休潮及移民潮雙重夾擊下，亟待新血補充。入職條件相對低的「助理文書主任」(ACO)開始每兩年一度的公開招聘，規模不遜於上一次招聘，即至少有多達2,000個名額，招聘人數相信是歷年之最。

這份「筍工」只須中學文憑試5科第2級便可投考，如果晉升到「高級文書主任」頂薪更超過57,000元。不過，近年「鐵飯碗」燙手，ACO已不如過往搶手，申請人數由2016年高峰期持續大跌，相比當年54人爭一職位，前年已急跌至15人爭一職位，意味著獲聘機會大增。

今年是《港區國安法》下第二次招聘ACO，也是首次要考《國安法》。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭估計，在這種氣氛下競爭恐進一步跌至10人爭一職位，認為正是入職契機，「（入政府）制肘一定有，但唔需要咁介懷嗰啲框架，想服務市民，思想持平啲，唔好亂咁嗡，就係一份穩定工作。」他特別鼓勵未能升讀大學、且成績符合要求的DSE應屆畢業生投考，相信今年空缺職位將是歷年之最。



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招聘規模歷年之最 高峰時54人爭一職位

以目前編制10,000人的ACO而言，2,000個招聘名額，即佔總編制兩成，連同對上一次招聘人數，差不多換了一半血。ACO流失嚴重，梁籌庭解釋受退休潮及移民潮影響，前者估計到2024年才到頂峰。他透露前年招聘前，接獲的官方信息只是招聘1,000多人，今年「一嚟就話請2,000人」，相信招聘人數是歷年之最。

ACO的招聘每兩年一次，對上一次是前年7月底《港區國安法》剛實施不久，當時收到約29,740宗申請，分別較2016及2018年大跌23%及14%。申請人數大跌，招聘名額卻大增，2016年名額僅約700個，到去年則增至約2,000個。投考人反應冷淡，競爭大不如前，梁籌庭稱在現時的經濟環境下，ACO正是穩定的工作選擇，而今次正是投考契機。

助理文書主任招聘詳情：

學歷要求： 中學文憑試5科第二級、或中學會考5科及格（包括中英數） 入職基本要求： 中文打字每分鐘20字 英文打字每分鐘30字 具備一般電腦軟件應用知識（包括Excel及Word） 月薪： 起薪點：15,950元 頂薪點：32,545元 *如晉升至高級文書主任，頂薪達57,395元

梁籌庭。（資料圖片）

DSE畢業可投考 起薪1.6萬元可升至6萬

相對其他公務員學位職系，ACO入職門檻較低，中學文憑試畢業已符合資格，一入職月薪近16,000元，在所屬文書職系內晉升至高級文書主任，頂薪近6萬元。梁籌庭稱ACO吸引不少大學生報考，現職ACO當中六成為大學畢業生，但近年公務員宣誓要求、《國安法》等影響投考氣氛，加上退休潮，相信DSE畢業生獲聘機會大增，「入唔到大學、擺低書包，呢個係一個唔錯嘅出路」。

他說，雖然ACO有不少大學生入職，但他們的流失率一般較高，不少人視ACO為其他公務員職位的跳板，「入咗嚟再去考政務主任、行政主任都有，政府部門都鍾意請返公務員，貪你掌握政府運作同架構；中學畢業嘅相反做得耐啲，前景唔錯。」

助理文書主任工作內容：

ACO散落在不同決策局和部門工作，職責包括一般文書職責、辦公室支援服務、人事、會計財務、前線服務等、發牌及註冊；甚至要為政府律師提供支援，提供法庭支援及登記處服務等。

首要求考《國安法》 鐵飯碗不如往時爭崩頭

投考ACO需要過兩關，必先通過技能測驗，包括打字速度及電腦軟件應用、以及《國安法》和《基本法》測試；之後才有機會獲邀參加遴選面試，入職前須宣誓效忠特區及擁護《基本法》。根據往年經驗，技能測試會在申請完成後半年，即九月至明年二月內分批進行；十月至明年四月展開面試；第一批聘書今年底發出。

梁籌庭指，不少投考者在技能測試階段已經出局，如果今年申請人數與前年相若，進入面試階段可能只有5,000人，屆時就是2.5人爭一職位，「請嘅比率相當高」。梁籌庭所屬的香港文書職系公務員總會，一直有開辦的投考預備課程，他說今次ACO招聘首設《國安法》測試，但政府未有範本供考生參考，要由工會自行準備模擬多項選擇題，「唔知集中咩範圍，要搵比較熟悉嘅資深公務員同事幫手。」

根據往年做法，政府之後還會展開多個職系的招聘，包括只要求中四畢業的「文書助理」，起薪點逾14,000元，是晉升文書職系的另一途徑。