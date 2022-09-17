陳淑莊移台潛心學廚　異鄉炮製港味　明年台北開舖？︱政壇諸事町

前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）去年移居台灣，一直保持低調，淡出公眾視野。近日，台灣飲食作家蔡珠兒在社交專頁，分享Tanya巧手製作的冰皮月餅及彩虹酥，透露她過去一年鑽研廚藝，每日烘煮燉炒，由不近庖廚到自學成才，不只冰皮月餅，還炮製出清湯腩、蘿蔔糕及脆皮菠蘿包等港式美食，明年更打算在台北開個小館。

曾居港近20年的蔡珠兒說，品嚐Tanya的冰皮月餅彷彿暗藏小紙條，隱喻「冰封之後仍有彩虹」。目前在台灣當訪問學人的中大兼任講師梁啟智，亦在社交專頁大讚Tanya「煮飯真係好好食！」



一向熱衷搜羅美食的Tanya，離港前幾乎沒入過廚。據蔡珠兒所講，Tanya只在廚房洗過一次西洋菜，然後白烚，但移台後潛心學廚，中秋佳節人在異鄉，就一手包辦買料、揉皮、扣模、烘烤，製作出四色「私房」冰皮月餅，沒香精、沒食用色素，大讚「專業水準，開舖頭肯定夠班」。她慨嘆香港氣氛肅殺，民主派陷獄，Tanya經歷病患、失業、離鄉，仍然幽默爽朗，又指這兩年不少港人移台，香港人才流失，台灣則「執到寶」。

陳淑莊2019年在「反修例運動」爆發後，接任民主派會議召集人，曾因佔中事件被控「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪名，判囚8個月、緩刑兩年。2020年立法會因疫情推遲換屆選舉，她以私人理由未有接受延任，同時退出公民黨及政壇，去年移居台灣。