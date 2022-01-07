陳淑莊去年中赴台灣定居　仍名列本港大律師名冊

立法會前年因疫情延任逾一年，時任議員及泛民召集人陳淑莊未有接受延任，並宣布退出公民黨及政界，去年7、8月已離港赴台，據了解定居台北。陳淑莊的名字仍在本港大律師公會的大律師名冊上，辦公室屬馬維騉大律師事務所。



陳淑莊當時表示，退下火線希望將花更多時間陪伴母親，但據了解，其母親暫未一同離港，而陳淑莊已委託親友代為照顧。



陳淑莊涉嫌違反限聚令在酒吧開會的案件，去年6月審結，陳被裁定罪名不成立，酒吧東主則罰款5千元。據了解，陳淑莊隨即在7、8月離開香港赴台。陳淑莊在2003年成為本港的大律師，認識公民黨創黨黨魁資深大律師余若薇並成為公民黨創黨成員之一。

她在2008年起擔任立法會議員，2010年有份辭職發起「五區公投」，發動市民經選票就「實現真普選，取消功能組別」表態。重返議會後，她的任期至2012年，其後未能成功連任，暫告別一屆議會，並在2016年換屆選舉重新當選。

立法會換屆選舉原定去年舉行，陳淑莊因為佔中案判刑，未能再度參選；並在中央宣布立法會延任一年時，宣布退出公民黨及退出政界。