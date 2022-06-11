議員議案｜國情教育不只教師責任　還須學校、家庭、社會合力完成

鑑於2012年「反國教運動」、2014年「佔領行動」、2019年「反修例風波」都是由青年學子主導，社會不時掀起年輕人國家意識淡薄的討論，而前線教師則被視為未能成功普及愛國教育的一大阻力。立法會上周三（6月1日）通過選委界議員鄧飛提出「優化師資，有效落實愛國教育」議案，其間多名議員對教師的入職、管理、培訓以及失德懲處的力度提出修正。不過，加強師資就能讓愛國教育全面落地嗎？對此，有「愛國學校」之稱的創知中學校長黃晶榕指出，家庭及社會也肩負不可或缺的責任。



鄧飛在議案中指出，香港教育存在弊端多年，以致無法在在校園普及愛國教育，而原因之一在於教師不敢或不願向學生教授正確的國家觀念， 導致學生沒有機會全面了解國家發展和現狀。他就此促請當局確保前線教師專業操守，包括檢視失德教師處理制度、成立教師操守諮詢委員會、更新《香港教育專業操守》並加入符合「一國兩制」規定的標準，才能形成推動包括愛國教育在內的國情教育的基礎，使香港教育撥亂反正。

在眾多立法會議員對愛國教育障礙的討論中，都認為源於教師對國家和民族的認知不夠。對此，愛國學校創知中學校長黃晶榕，總結多年教育經驗，對如何普及愛國教育，提出更加貼地的見解……

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《國情教育不只教師責任 還須學校、家庭、社會合力完成》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

鄧飛提出「優化師資，有效落實愛國教育」的議案，着重強調老師在愛國教育中的示範作用。（余俊亮攝）

愛國教育不單是通過知識傳授，更是意志和行為的培育和滋養，需要完整的教師評估和支持系統才能做到。（Getty）

黃晶榕認為，在新入職教師培訓課程中加入國民教育元素，是推進愛國教育的重要一步。（資料圖片）

黃晶榕指出，老師對國家的認識決定了學生在課堂上會看到一個什麼樣的祖國。

黃晶榕指，加強與內地教師的交流、是促進愛國教育認識的有效辦法。（廖雁雄攝）