江玉歡嘆港坐以待斃：星洲年內展覽論壇600場　酒店每晚叫價萬元

香港受相對嚴謹的檢疫措施限制，多項國際賽事因而取消，邁步「復常」的競爭對手新加坡看準時機全方位「搶客」。立法會議員江玉歡表示，新加坡即將舉辦的會議、論壇和展覽，未來三個月有多達600多場；而四、五星級的酒店經網上預訂，每晚索價高達5,000元至1萬元，她慨嘆香港卻仍靠檢疫酒店為生，如同「拱手相讓、坐以待斃」。



江：香港仍靠檢疫酒店為生！

江玉歡在社交專頁撰文，附載新加坡即將舉行的大型活動一覽，包括明起一連兩日舉辦的「Global Investment Forum Singapore（環球投資論壇）」，之後還有「Cloud Expo Asia（2022年亞洲雲博覽會）」以及「ITB Asia（亞洲國際旅遊展2022）」。

她指，有前輩向自己反映大大小小展覽都已移師新加坡舉行，她翻查後都嚇了一跳，包羅萬有的會議展覧，光計算以「亞洲」、「國際」冠名的都有幾十個，強調形勢非常值得香港擔憂。

李家超：香港有韌力、競爭性

對於防疫措施被指削弱香港競爭力，與新加坡形成對比，特首李家超今早出席行政會議前表示，明白本港防疫措施帶來的影響，強調香港正邁向聯通世界的方向，指香港經歷多年風雨，反映本港有韌力、勞動力優越、制度有競爭性，在不同領域排在世界前列，希望大家對香港有信心，在共同努力下克服不同困難，開展另一台階的發展。