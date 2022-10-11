疫情．10.11｜輸入個案0+3後多兩倍　數據顯示佔機場入境維持約4%

今日疫情概要：



-輸入個案373宗，佔整體個案近8.01%，佔七日平均入境人數比率維持4%



-今日確診個案4,656宗



-新增9宗死亡個案，兩年多來疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率微跌至0.161%



-留院病人水平維持1600多人，目前有1,632人留醫，當中有199名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.2%



-單日新增危重症總數對比留院人數為0.7%



▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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疫情後停止免簽證入境旅遊的日本，今日（11日）起正式重啟入境旅遊，旅客毋須簽證，未打齊人士也無需提供核酸陰性證明，多班往日本的航班都滿載。

衞生防護中心公布，新增4656宗確診，當中373宗是輸入個案，另再多9人死亡。

中心又指，兩間學校因為籃球隊有爆發，個別學生要停課，分別是賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

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【20:12】醫生衞生局公布強制檢測公告，有76幢大廈上榜。當中66幢有較多居民染疫而納入名單中，主要是公屋、居屋及資助房屋，私樓則有：

港島：柴灣藍灣半島7座、西灣河鯉景灣逸華閣、北角百福花園德福閣、北角堡壘街6-8號華康大廈、上環荷李活華庭B座、西營盤高街48-78號恒陞大樓、香港仔香港仔中心海瑩閣、薄扶林碧瑤灣25座

九龍：紅磡海濱南岸1座、牛頭角淘大花園J座、牛頭角得寶花園A座、油塘Peninsula East 1座、長沙灣昌華街23號富華廣場、長沙灣泓景臺3座、長沙灣碧海藍天2座、長沙灣一號．西九龍2座

新界東：將軍澳嘉悅1座、沙田帝堡城7座、大埔新達廣場3座、大埔大埔廣場宜盛閣、粉嶺粉嶺中心K座

新界西：葵涌葵星中心A座、葵涌葵涌廣場3座、青衣青怡花園3座、青衣海欣花園6座、青衣灝景灣8座、荃灣爵悅庭北爵軒、荃灣全．城滙7座、荃灣愉景新城9座、荃灣翠濤閣2座、荃灣荃景花園10座、深井海韻花園1座、深井碧堤半島7座、小欖帝濤灣海琴軒8座、屯門澤豐花園澤富樓、屯門翠林花園、屯門慧豐園1座、屯門南浪海灣1座、元朗朗晴居9座、天水圍嘉湖山莊景湖居14座

另名單也包括屯門屯門湖康警察宿舍1座、牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座。

有10幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉鰂魚涌康怡花園的A1、A2、G1及G2座，薄扶林置富花園的富榮苑、富興苑和園富澤苑，以及深井浪翠園3座及4座、屯門龍門居4座。

任何人在10月5日至11日曾身處有關大廈超過兩小時，須在明日或後日前往進行核酸檢測。

▼10月11日強制檢測公告詳情▼



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【20:08】政制及內地事務局發言人表示，該局常任秘書長傅小慧對新型冠狀病毒病深喉唾液測試結果呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。傅小慧最近一次上班日期為昨日（10日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原測試，她最近沒有外遊紀錄。政制及內地事務局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【19:09】第五波疫情至今錄得超過1萬宗死亡個案，當中有不少大好家庭被拆散。有一家四口的雙職家庭突然遭受接連打擊，全家人先後中招染疫，丈夫數日內病殁，爺爺病至骨瘦如柴，全家靠任職醫院二級助理的妻子照顧家庭，她被迫辭去工作全力照顧女兒，至近月情緒稍好及安頓女兒接受非政府機構托管服務後，近月開始兼職工作，每月仍然入不敷支，「儲蓄頂住頭家有好大壓力。」她期望《施政報告》為單親家庭提供全日托管及功課輔導，釋放婦女勞動力，兼顧養家與照顧子女雙重責任。

劉小姐原任職醫院二級助理，第五波疫情拆散整頭家，丈夫二月底染疫後數日內病逝，家公長住醫院，她不得不辭職照顧家庭。(受訪者提供圖片)

【19:20】政府公布，因應高等法院今日頒下臨時禁制令，暫緩廢除兩萬張免針紙，政府決定暫緩實施昨日（10月10日）根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599章，附屬法例F）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章，附屬法例L）出版的2022年第893號、第895號及第896號憲報號外公告，即拒絕接納該等豁免證明書的相關安排，直至法院就有關司法覆核案件進行正式聆訊並作出進一步指示。

換言之，持有相關被廢除免針紙的市民，可以繼續使用免針紙出入指定處所。

不過，政府發言人強調，涉事的七名私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，亦未經適當臨床評估而簽發豁免證明書，有關調查仍在進行。

【18:21】政務司副司長卓永興的司機今日（11日）對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。該名司機負責為卓永興擔任駕駛工作，毋須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次執行駕駛工作日期為10月9日。卓永興每日均有進行快速抗原測試，結果為陰性。

卓永興在8月底曾經確診，連續幾日檢測陰性後復陽。他的政務助理區頴恩亦在差不多時間確診。

【17:08】鰂魚涌康怡廣場莊雲葉醫生醫務所被投訴「打錯針」，誤為預約接種科興疫苗市民接種復必泰疫苗。今日（11日）下午3時，雖然正處水牌顯示的診症時間，但診所關門沒有開業。其後，成功透過電話聯絡莊雲葉，她強調診所非停業：「今日下午原先都係休診。」她又指因衞生署正調查事件，故不便多談：「唔方便講咁多說話，而且都無必要回應。」

【17:04】早前有7名醫生因涉濫發豁免證明書即俗稱的「免針紙」被捕，政府即宣佈由該7名醫生所簽發的2萬張證明書，將於明日(12日)起失效。有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅質疑政府無權作這決定，上周五入稟要求司法覆核。高院法官高浩文以事件急切為由，今(11日)召開指示聆訊，除批出覆核許可，並把案排期至本月20日(下周四)作聆訊，他又頒下臨時禁制令，禁止政府執行有關命令，直至法庭另行頒令為止。換言之，該2萬張「免針紙」可暫時繼續有效。

「長洲覆核王」郭卓堅質疑政府無權廢除七名醫生開出免針紙，周五入稟要求司法覆核獲接納，他10月11日離庭時做出「V」字手勢。(朱棨新攝)

【17:00】衞生防護中心公布，本港新增4656宗確診，當中373宗是輸入個案。此外，再多9名病人死亡。中心又宣布，兩間學校的籃球隊有爆發，部份學生要停課，分別涉及賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學。

【16:30】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。政府今日（11日）表示，因應深水埗、荃灣及油尖旺區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。相關地點包括深水埗凱樂苑、海盈邨及荃灣愉景新城等。

【14:30】多個政府部門今日（11日）兵分兩路到兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，一共有19被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

其中西貢民政事務處聯同將軍澳警區和衞生署到將軍澳茵怡花園1座查核受檢人士的檢測證明，共檢查了約280人，當中10人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，無人需要罰款。

至於漁護署聯同大埔警區和衞生署則到大埔大埔中心1座，檢查了246人，當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出10,000元定額罰款通知書。

【13:31】特首李家超今早（11日）行會前見記者，主動回應社會「0+0」訴求，指實施「0+3」前後入境人數增加3成，但輸入個案卻飆升逾兩倍，強調任何調整必須看數據，「0+3」後有很多不確定因素。醫院管理局前行政總裁梁栢賢隨即在Facebook撰文回應，他反駁確診數目並不重要，最重要是分析臨床情況，強調現時本地及入境確診者大多無症狀或輕症，毋須入院治療。



梁栢賢又回應出現新變種病毒之說，指從病毒學和流行病學多年觀察，變異病毒傳播率愈高，其毒性就會越趨轉弱，形容只要有高疫苗接種率和有效治療藥物，「不足為懼」。

【13:01】7名私家醫生涉嫌濫發兩萬多免針紙，政府宣布明天（12日）起失效，「長洲覆核王」郭卓堅提出司法覆核，獲頒召臨時禁制令，禁止在司法程序結束前將有關免針紙廢除。立法會議員江玉歡今早接受電台訪問，指當局仍未全數查閱兩萬張免針紙已經決定廢除，在程序上有誤，強調自己尊重法治，期望法官有合理裁判。



江玉歡又指不少市民向她反映安老院探訪限制嚴謹，要求當局向院舍提供清晰指引，令到長者及家人可以相聚。

【11:50】「0+3」檢疫安排實施大約兩周，不少聲音要求再放寬至「0+0」。特首李家超今早（11日）出席行政會議前主動回應，他說知道很多人希望放寬至「0+0」，但實施「0+3」後，政府要留意很多不確定因素，包括確診數字以及對防疫政策的影響等。



李家超說，「0+3」實施後輸入個案上升逾兩倍，但入境人數只增加3成，強調調整措施時要按照數字及實際情況「穩打穩紮」。李家超同時批評有人違反社區防疫措施，包括違反「紅黃碼」規定或未有接受強檢，擔心違規個案只是冰山一角，形容違規者應受千夫所指。

【10:10】不同專家近日對是否引入二價疫苗有不同看法，疫苗委員會成員之一、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今重申，認為引入二價疫苗是「浪費資源、不合時宜」，認為疫苗到港時BA.4/5病毒株或已過時，重申現時疫苗已足夠減少市民染疫後的重症及死亡率，擔憂支持引入二價新冠疫苗的專家給予錯覺予市民去等新一代疫苗，「作為整體推進疫苗計劃的一批人，依個係咪一個明智說法呢？」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意，引入二價疫苗後BA.4/5病毒株或已過時，但認為仍需要引入新的二價新冠疫苗，「因為都希望有新疫苗貼近現時流行的病毒株，以提供更好的保護。」

【09:37】特首李家超今早(11日)出席行政會議前見記者，談及進一步放寬入境檢疫至「0+0」的路線圖。他說香港推行「0+3」約兩星期，而新措施會導致不確定因素，目前會看數字再決定下一步。他說「0+3」前後輸入個案增加逾2倍，由每天一百多宗增至三百幾宗，但同期入境人數僅增加3成，所以須審慎確保確診數字不反彈、且不對醫療體系造成負擔，除非出現預估不到的問題，否則政府路線清晰，就是盡力給予社會民生經濟最大空間。



香港與新加坡第三針接種率相若，施政報告會否觸及復常時間表？李家超則指兩地沒有「可比性」，強調防疫抗疫措施要按各地實際情況進行，港星醫療體系、制度習慣及文化都不同。至於「0+0」的落實時間是否須由中央決定，又有多大程度要考慮內地，李家超指聯通內地和外地同等重要，兩者並無排斥和矛盾，只要疫情管控得好，與內地討論通關的基礎就會更好。

【08:30】【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本今日起進一步放寬入境限制，恢復自由行及免簽證入境。在香港機場，清晨已聚滿一家大細、男女老幼，日本開關首日即坐上香港快運的頭班機飛往日本。

有往福岡的市民等不及親友搶機票，搶先獨自一人到九州旅行半個月，亦有人準備16萬日圓（約8,600港元）血拼大阪，計劃落機後即到黑門市場吃海鮮，更直言最掛念日本海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁。」

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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▼10月1日派第二期消費券 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



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▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

