免針紙︱葉劉倡修例：不經上訴無損法治　查錫我籲交立法會好睇啲

政府早前宣布撤銷超過2萬張由7名被捕西醫所發出的「免針紙」，遭「長洲覆核王」郭卓堅提司法覆核，高等法院今午（21日）頒下書面判詞，裁定醫務衞生局局長無權不承認涉案免針紙。行政會議召集人葉劉淑儀認為，法例未賦予局長相關權力屬於漏洞，認為政府可透過修例解決問題。被問到政府若非從上訴程序解決事件，會否損害法治，她則認為無大問題：「全世界都係咁㗎啦！」

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，過往政府亦曾因應法庭裁決而修改法例，並非不尋常情況，若果法庭判決顯示法例有漏洞，政府就有權作出修例，法庭須尊重立法權。大律師查錫我建議，如要修例都應經過立法會審議，「做得好睇啲，現時立法會應該冇問題，唔需要做到咁難睇」，而修例不應具備「追溯力」，否則難免有損觀感，予人「輸打贏要」感覺。



免針紙｜郭卓堅挑戰政府廢2萬豁免書 官指政府無這權力裁郭勝訴

湯家驊質疑，坊間批評政府「一刀切」廢除免針紙的看法「離地」，認為逐一判斷2萬多張免針紙是否合乎資格根本不可行。查錫我亦認同，如果發現法律漏洞則應該適當修正，但一般而言《普通法》法例很少有追溯力，不適用於修例前的情況，若政府修例具追溯權，難免有損觀感，予人感覺「輸打贏要」。

查錫我指，即使涉事醫生曾經發出虛假免針紙，也沒辦法斷定2萬張免針紙全屬虛假：「點可以一刀切？」他稱若果政府決定修例，市民日後不滿可再司法覆核，又認為政府應經過立法會審議修例，「做得好睇啲應該去立法會，現時立法會應該冇問題，唔需要做到咁難睇。」

江玉歡：不希望重演同類事件

多次質疑廢免針紙有程序問題、以及無法律基礎的立法會議員江玉歡，接受《香港01》訪問指自己只是帶出程序上出現問題，很高興得到政府和法庭重視。被問到政府敗訴，是否反映政府施政忽略程序公義，她指相信今次只是單一事件，希望指出問題後不會再發生。江玉歡認為，今次法庭願意處理案件已經彰顯了法治，加上司法覆核制度在香港一直實行得很好，相信不會影響政府威信。