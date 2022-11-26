團進團出︱楊潤雄：效果不似業界所盼　風險可控下盡量多作安排

入境旅客「團進團出」安排推出逾一周，文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，目前有20間旅行社和8個入境團登記，預料聖誕檔期會再增加。不過，業界批評申請「團進團出」流程複雜，除了須預先向旅議會登記行程，又要自行與食肆洽商，「本大利小」下不多食肆參與。

楊潤雄指，短期內對旅遊業的帶動可能不及大家希望，會盡量和醫衞局商討，如何在風險可控的情況下做多一些安排。至於有多少食肆肯做，則靠旅行社洽商，他相信透過討論會有食肆願意參與。至於登記的旅行團數目是否未如理想，他說不會訂目標，但期望參與的旅行團越來越多，而且「團進團出」推出不久，旅行社亦需要特別設計吸客，強調政策會逐步開放，當局正不斷檢討。



20間旅社、8旅行團登記「團進團出」

楊潤雄說，政府希望在疫情受控的情況下，恢復部分旅遊活動。「團進團出」正是回應旅遊團無法堂食的問題，容許預先作特別安排的食肆，可以在分隔開的指定範圍接待旅行團，相信有食肆願意參與。至於其他針對「黃碼」的防疫措施可否再放鬆，他則說，視乎整體防疫抗疫要求和疫情數字，只要環境許可、風險可控，政府願意多些放鬆。

他又指，香港旅遊業仍有競爭力，但防疫措施較其他地方嚴謹，主要出於對醫療體系和市民健康有不同考慮，短期內對旅遊業的帶動有限，當局將研究更多協助業界的措施，包括發展綠色本地遊和文化古蹟遊等。

郵輪「海洋光譜號」。（梁煥敏攝／資料圖片）

郵輪明年重臨香港 正商討防疫運作細節

楊潤雄透露，當局已與郵輪公司商討，明年起陸續安排郵輪回港停泊或停靠香港的行程，須確保符合防疫要求及運作需要，例如發現旅客確診如何處理等，現正與醫衞局商討細節。