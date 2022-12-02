江澤民逝世︱張寶華開腔：簡單幼稚22年不變　與後生共勉保赤子心

前國家主席、中共前總書記江澤民周三（11月30日）逝世，訓斥香港記者提問「too simple, sometimes naive」（太簡單，有時很幼稚），成為真情流露的經典一幕。事件主角、時任有線記者張寶華時隔兩天作出回應，形容當年的訓言是「世紀金句」。

她說22年過去，「受訓」的記者沒忘記這些語重心腸的提醒，22年來繼續保持「simple和naive 」這顆赤子之心。而江澤民的金句適合所有年輕人共勉：「不論前面順境逆境，永遠『stay young, stay simple』（要保持年輕及簡單）。 」



張寶華：江管不了十幾部攝影機 solo了幾個分鐘

張寶華憶述，當時江澤民因為香港記者不斷追問有關董建華連任問題，最終忍不住，管不了前面有十幾部攝影機，個人演了幾個分鐘獨腳戲，爆了世紀的金句：「你們問來問去的問題，就是too simple ! Sometimes naive !」「你們記者就是too young......要提高自己嘅知識水平呀......識唔識得呀！」她說，這些金句正好勉勵年輕人不論順境逆境，都要永遠保持「年輕及簡單」。

張寶華是當年有線駐北京記者，所問的問題被江澤民當面斥責。（有線新聞截圖）

江揶揄港記跑得比外媒快 但提問水平要提升

2000年10月，董建華赴京向國家領導人述職，當時政圈熱傳董建華將會連任，並獲中央領導人支持。江澤民接見董建華時被追問，江起初幽默以粵語「好啊」、「當然啦」回答。張寶華再追問，問到會否擔心外界認為中央「內定、欽點」董建華連任，當時已坐下的江澤民隨即起身，先後三次走近記者前方批評香港新聞界，要求香港記者要提高水平，再用廣東話補了一句「識唔識得呀？」

其後記者準備再追問，江澤民用帶責備的語氣打斷：「中國有句話叫『悶聲大發財』……但是我見到你們這樣熱情，一句話不說也不好……董建華現在是香港的特首，我怎麼能不支持特首？我要說支持，你們又說欽點了，再把我批判一番。你們有一個好，全世界跑到什麼地方，你們比其他的西方記者跑得還快，但是問來問去的問題呀，都too simple, sometimes naive。」他又向在場記者說，如果「將來報道上有什麼偏差，你們要負責。」