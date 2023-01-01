曾俊華率先睇賀歲片《毒舌大狀》　有共鳴：社會公義唔可以妥協

前財政司司長曾俊華一向活躍於社交平台，不時分享各類電影觀後感。今日（1月1日）適逢元旦，他除了分享自己新一年的願望，希望可以衝出香港赴美與家人相聚外，亦透露自己日前搶先觀看即將上映的本地賀歲片《毒舌大狀》，大讚該電影非一般「入戲院笑一輪，然後唔知套戲想講乜嘅一般賀歲片」，指自己從戲中主角林涼水（黃子華飾演）的經歷得到共鳴：「社會上必須要有制度，要有公義」，直言：「『公義係唔可以妥協嘅』，我相信大家睇過呢套戲之後，都會認同呢個諗法。」



曾俊華首先分享自己新一年的願望，希望自己可以前往美國，到東岸探望家中老人家，之後再到西岸探望幾年無見兄弟姐妹，「覺得大家相聚嘅時間實在太少，所以好希望趁疫情好轉，抓緊機會聚一聚。」

《毒舌大狀》監製江志強邀請曾俊華先睹為快。（曾俊華Facebook圖片）

然後，曾俊華透露自己早於擔任海關關長及工商及科技局局長時，已認識《毒舌大狀》監製江志強，二人不時討論如何推動香港電影發展，今次得到江志強邀請，有機會先睹為快，早在電影正式上映前觀賞《毒舌大狀》。

曾俊華形容《毒舌大狀》「好精彩」，大讚本地電影界人士「心水清」，非常明白觀眾不再單純找娛樂、睇戲消磨時間這麼簡單，而是同時追永心靈上的滿足感，希望可從電影中找到共鳴。

他稱，從電影主角林涼水的經歷，深深感受到「社會上必須要有制度，要有公義」，不論是新或舊的權貴，都不應因為他們擁有各式各樣的資源，就讓其操控社會。

曾俊華亦盛讚劇中演員黃子華、王丹妮，及Error@阿Dee等表現：「子華固然保留佢一貫嘅搞笑影子，佢喺戲中嗰種嘴賤模樣，賤得嚟好地道、好香港，但同時又有認真嘅一面，演出令人眼前一亮。」