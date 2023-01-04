林定國：今年內完成修訂部分過時法例

律政司司長林定國稱，香港回歸25年，仍有部分回歸前訂立、現已過時及不適用的法律尚未修訂，情況不理想，律政司去年底已採取更積極措施，就70多條需要作出適應化的法例，主動與相關政策局共同研究，以先易後難方式，期望今年內逐步完成部分適應化的工作。



律政司司長林定國指今年會完成修訂部分過時法例。（資料圖片/梁鵬威攝）

林定國為《大公報》撰文指，在研究法例適應化過程中，遇到的問題比想像中來得複雜，但律政司必定迎難而上，竭盡全力盡早完成這重要任務。

多宗重點大案開審 外部勢力攻擊或越演越烈

他強調，「守正」最根本是堅定維護香港的普通法傳統及制度。香港作為國家內唯一實行普通法的地方，有得天獨厚的優勢。但由於地緣政治等複雜因素，此獨特優勢亦成為部分西方國家及敵對勢力對香港攻擊的重點，香港絕對不能天真地認為這些惡意行為會減少或停下來，相反要做好準備，迎接可能越演越烈的攻擊，尤其是今年將有多宗國家安全的重點案件進行審訊。無論對內對外，都必須增強防衛能力以及作出反擊。

出訪歐洲及東南亞 推廣香港法律服務

他又指，部分西方媒體及政客對香港的不公及惡意批評，國際社會部分人士對香港實際法治情況可能存在誤解及抱有疑問，律政司會予以正視，在疫情穩定受控下逐步恢復外訪活動。他表示，今年會主動走出去，說好香港法治及法制的真實好故事，正籌備春季到歐洲訪問國際法律組織，及到東南亞推廣香港的法律服務。