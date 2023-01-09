通關｜南下旅客自行申報是否有檢測不對等 田北辰：政府自滅威信

實政圓桌立法會議員田北辰指，根據傳媒報道有旅客南下香港時，只須自行申報是否有48小時內陰性核酸報告，即使有抽查亦形同虛設，認為安排既不科學也令特區政府自滅威信，他質問：「以後你嘅規矩人哋仲守唔守？」



田北辰在社交媒體發文指，通關前他要求兩地檢測要求要對等，完全符合科學同邏輯。而港府上星期公布通關細節時，亦訂明要求「往返兩地須持有48小時內陰性核酸檢測報告」，他當時更為此安排給予85分高分。

不過，他指據傳媒報導：「北上把關非常嚴緊，但南下竟然係自行申報有冇48小時內陰性核酸報告，就算有抽查都形同虛設，咁嘅安排既唔科學又令政府自滅威信，以後你嘅規矩人哋仲守唔守？」

北上把關非常嚴緊，但南下竟然係自行申報有冇48小時內陰性核酸報告，就算有抽查都形同虛設，咁嘅安排既唔科學又令政府自滅威信，以後你嘅規矩人哋仲守唔守？ 立法會議員田北辰

田北辰稱：「就係呢一點，85分扣到60分，我強烈要求講到就要做到，有規矩就要把關！」

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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他指兩地安排應該對等，雙方都應該嚴謹檢查跨境人士的檢測結果，令兩地民眾安心。隨著通關繼續推展，未來將有更多人跨境，而港已取消「疫苗通行證」，如果有無徵狀患者無做檢測來港，將很不理想，促請特區政府與內地溝通，保障兩地公共衛生。