盧偉國倡隔離營改建簡約公屋　反駁偏遠不吸引：政府選址都唔理想

隨著防疫措施放寬，社區隔離設施使用率逐漸減少。經民聯工程界立法會議員盧偉國今日（17日）接受電台訪問，建議當局將隔離設施改建為青年宿舍、甚至簡約公屋。被問到部分社區隔離設施地點偏遠，吸引力較低，盧偉國反駁：「政府提出簡約公屋的地段都不理想」。



盧偉國表示，隨著香港與內地通關、港人生活漸復常，社區隔離設施使用率減少，目前僅餘兩個社區隔離設施運作。他指，市民曾經擔心通關後確診人數會增加，隔離設施或須重投服務，但通關一星期後本地確診人數不升反跌，已經「看不到重啟需要」。

盧提到政府早前有意申請10億元撥款，將酒店和旅館轉作青年宿舍，不過他認為社會復常後，旅客將會增加，酒店參加該計劃的誘因減少，倒不如善用閒置的社區隔離設施。他以啟德隔離設施為例，該隔離設施共有四層，提供2,700個單位，可容納5,000人，位於市區地段，方便青年通勤。

他又認為，不同地段的隔離設施可以滿足不同市民的需要，強調政府應多條腿走路，不認同直接清拆隔離設施：「加少少錢就可以成為青年宿舍……青年需要群體活動，整多幾個貨櫃就可以做活動中心啦。」