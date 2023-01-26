兩電︱謝展寰稱考慮開放市場　惟未必好事：爭相投資或損供電穩定

中電和港燈今年按年加電費2成和4成半，賺盡與政府協議的准許回報。環境及生態局局長謝展寰指，現時與兩電的《管制計劃協議》仍要到2033年才到期，對於有聲音要求打破壟斷，謝稱屆時會考慮不同開放市場方式，但引入更多競爭者未必是好事：「香港唔係一個好大嘅地方，將電力市場分割得太細、太零碎。中間每個環節（電力）都要有盈利，對於減電費，（加入競爭者）未必是最好方法。」

謝展寰指，外國有將發電廠及電網「分家」的做法，但「多咗競爭者，每間電力公司總投資額其實是大過需求，一受到能源危機衝擊，就會有電力公司倒閉」，這種方式反而會影響電力供應穩定。



「垃圾徵費」如期年內落實

「垃圾徵費」今年內會推行，屆時市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾，謝展寰指，兩、三個月內會就垃圾袋生產重新招標，有信心如期年內落實「垃圾徵費」。他說會繼續做好回收配套，過去兩年透過「綠在區區」，已成功改變部分市民習慣，回收工業都壯大了，回收網絡增加，亦有更多下游設施參與：「政府都調整合作回收商的合約，他們需要將回收的物料轉為有用、可出售的產品，我們再按原料生產的物品數量付款，例如玻璃樽轉做玻璃砂、塑膠轉做切片等。

香港目標2050年前達致運輸零碳排放，謝展寰希望，到2027年將有約700輛電動巴士和3,000輛電動的士行駛。今年開始會在東涌、九龍塘和將軍澳興建高速充電器，年內亦會有首個油站轉型為電動車充電站。