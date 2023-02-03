通關｜譚耀宗：市民奔走相告很開心　部份關口24時開放方便得多

撰文：鄭寶生
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政府今日（3日）宣布，2月6日（下周一）起與內地全面通關，所有口岸無人數限制。

全國人大常委譚耀宗表示，通關初期由於部份口岸有人手問題，未能做到十全十美，希望市民體諒，而部份關口將會24小時開放，方便很多，大家也很開心。

譚耀宗接受香港電台訪問時表示，非常歡迎兩地通關，指新春已局部通關，過程順利，因而可以進一步全面通關，形容消息公布後大家「奔走相告」很開心。

譚耀宗表示，市民3年多沒有上內地，相信市民會很高興，很想返去走走。

林健鋒：路通、人通、財通　促做好出入境管理

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒形容，這是香港近三年以來最大的喜訊，工商界熱切期待兩地恢復正常經貿往來，達到「路通、人通、財通」。他建議政府短期內組織高規格代表團到大灣區考察，與內地商討進一步便利經貿往來的措施。

林健鋒預期，全面通關能刺激內地和海外旅客來港消費，促進餐飲、旅遊、零售等相關行業的市道，加快本港經濟復甦。他期望政府做好各個關口的出入境管理，完善過關流程。

2月6日全面通關有什麼安排？

將取消粵港陸路口岸入境預約安排，不設通關人數限額

免核酸檢測通關是否有限制？

香港、澳門入境人員如7天內有外國或其他境外地區旅居史，須由香港、澳門政府查驗其起行前48小時核酸檢測陰性證明

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