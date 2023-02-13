23條立法｜陳克勤：草擬工作進入尾聲 應盡快交立法會審議

行政會議成員、立法會保安事務委員會主席陳克勤指，以他所知政府的《基本法》23條立法草擬工作已進入尾聲，支持盡早將草案提交立法會審議。



全國僑聯副主席盧文端撰文，指香港目前要抓機遇謀發展，《基本法》23條立法及相關公眾諮詢，不宜在本年度展開。不過，民建聯的陳克勤對此有不同意見，回應指有意見認為現時並非最適當時機進行立法，但他認為，不同社會環境及政治狀況都涉及不同時機，如果用時機作為解釋，立法工作將難以完成。

陳克勤：草擬進入尾聲 現時為立法合適時間

陳克勤說，以他所知，政府就23條的草擬工作已去到最後階段，目前只是等待時機公布，雖然保安事務委員會上半年的議程未見有關議題，但如果政府希望今年中左右討論23條立法，委員會可安排特別會議進行前期討論，然後再成立法案委員會。

陳克勤又說，理解有人認為23條比較大爭議，現時進行立法工作可能影響社會發展或引起社會運動，但他認為即使現時政府工作主要集中經濟民生，但仍有政治能量處理國家安全的工作，加上已有《香港國安法》，社會對國家安全有一定認識，而23條主要針對間諜及叛國等行動，相信一般市民及媒體不會輕易跌入法例誤區，因此無論在時機及政策解說上，現時都是合適時間。

黎棟國相信政府會參考盧文瑞的觀點。（資料圖片）

黎棟國：政府會考慮盧文瑞文章觀點

而保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，有閱讀盧文瑞的相關文章，認為政府會參考對方文章提及的觀點。他指，最重要是《基本法》23條立法的條例草案，要做得精準、做得好，特區政府已表達最遲明年完成立法工作，他相信當政府提交草案，立法會將會配合盡速審理。