港深合作｜港府「對接北都發展策略專班」將在深圳開首次會議

政務司司長陳國基指，特區政府的「對接北部都會區發展策略專班」，短期內會在深圳舉行首次會議，就北部都會區相關事宜加強港深兩地交流合作。



陳國基與訪港的深圳市市長覃偉中，昨日（22日）共同主持深港合作會議，商討來年合作方向，並見證港深雙方簽署三份合作文件，涉金融業青年實習和旅遊等範疇。



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陳國基在會上表示，今次是自香港與內地全面恢復通關以後，首個香港與內地省市舉行的實體合作會議，反映正走在全面復常的道路上，也反映港深合作別具意義。他強調，未來，雙方將繼續優勢互補，用好深港合作會議的平台機制，進一步深化對接，以推動北部都會區策略、創新科技合作、金融市場互聯互通、青年創新創業等多個重點領域，讓港深合作走向更高水平、更深層次、更廣領域的融合發展，攜手為大灣區建設和國家發展作出更大的貢獻。

除了特區政府的「對接北部都會區發展策略專班」，短期內會在深圳舉行首次會議外，陳國基指位於深圳福田的「香港科學園深圳分園」預計上半年啓用，讓有興趣開展大灣區業務的機構和企業先行落戶深圳科創園區。

金融服務方面，他強調兩地將繼續研究落實一系列金融合作措施，特區政府歡迎深圳市政府繼續來港發行離岸人民幣債券。陳國基又指，兩地政府會就前海發展保持緊密合作，期待前海推出更多「先行先試」的具體政策，而第三屆大灣區律師執業考試五月繼續在香港設立考場。

審視居內地長期覆診港人安排

另外，特區政府正與醫管局及港大深圳醫院審視，長期覆診港人的特別支援計劃的後續安排，以更有效照顧香港居民在大灣區內地城市生活的醫療需求。

陳國基與覃偉中又共同見證港深兩地簽署三份合作文件，包括深圳市政府、香港中文大學與香港中文大學（深圳） 簽署的《關於進一步深化合作的補充協議》、財經事務及庫務局與深圳市地方金融監督管理局的《關於深港青年金融機構實習計劃合作意向書》、及港旅遊發展局與深圳市文化廣電旅遊體育局簽訂的《旅遊合作協議》。

