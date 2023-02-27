兩會｜譚耀宗：料趙樂際任人大委員長　開列常委接任人條件

新一屆全國兩會3月4日及5日在北京開幕，卸任全國人大常委職務的譚耀宗回顧5年任期，直言印象最深刻是2020年訂立《香港國安法》。今屆兩會適值5年一度「換屆年」，各界關注國家高層人事布局，到底哪位中共中央政治局常委，會接任全國人大委員長，譚耀宗稱按照過往經驗，大致上會由排名第三的趙樂際接任。



至於他的人大常委接任人，譚耀宗須有擔當和有能力，36名港區全國人大中，有人具備潛質接任，即使初期不熟悉人大工作亦無問題。至於有人大經驗或曾任政協會否較好，他認為沒有所謂，亦不會區分有無政黨背景。



譚耀宗回顧5年人大常委工作，指訂立《香港國安法》印象深刻(資料圖片）

現年73歲的譚耀宗在一個電台訪問中稱，5年前已計劃只做一屆人大常委，期間曾反覆思考是否改變決定，直至去年6月底確診新冠病毒後，有感年紀不輕，過去數年經常上京開會，檢疫隔離頗花時間，工作較吃力，最終決定退下。

譚耀宗：只要不破壞國家安全 可繼續自由生活

回顧5年任期，他指印象深刻的包括為維護國家安全訂立《香港國安法》，翌年完善選舉制度，及去年底就國安法，作第六次釋法，均對香港有直接和正面影響，體會到當香港有問題解決不到，常委會就出手協助。他承認訂立《香港國安法》最具爭議性，但強調2019年發生嚴重社會事件，秩序和法治蕩然無存，迫中央出手，法例落地後社會恢復穩定，有非常重要意義。

至於有部分港人在國安法實施後離開，譚耀宗相信，部分人非因國安法離開，但承認有些人擔心法例實施後失去自由，但只要不是破壞國家安全，可以繼續自由自在生活。他指，有人破壞社會安寧和秩序，一定要承擔刑責；被誤導做錯事，願意悔改，法庭或可給予機會。他重申，中央對本港有全面管治權，香港只有高度自治權，大家要反思如何走「一國兩制」的路才對社會好。

有人具接任人大常委潛質

譚耀宗拒絕為自己5年表現「打分」，強調已盡力工作，作為常委有責任提供意見，讓法例更符合本港實際需要，介紹香港經驗讓內地委員思考。他說，有機會參與國家立法工作、政策討論和官員任命等，是難得經歷和很好的鍛鍊；而中央也尊重和明白他退任的決定亦有挽留，但自覺應讓機會給他人。

至於新一屆港區全國人大當中，誰人有機會接替他出任常委一職，譚耀宗指以往36名港區人大，會推選一人參選常委，如果有人參選，當選機會高。他開列了一些接任人應具備的條件，包括須有擔當和有能力，認為36人中有人具備潛質接任，但他未有點名人選。

冀港能保留兩政協副主席席位

他又期望香港能夠維持兩名全國政協副主席，認為很多港區政協德高望重、有很好經歷、對本港有貢獻，有足夠分量媲美卸任的副主席董建華。

至於前特首林鄭月娥未獲人大或政協職位，譚耀宗指中央沒有否定林鄭月娥的工作，但特首卸任後不一定會出任全國政協副主席，他只以平常心看待相關安排。

雖然卸下人大常委職務，但譚耀宗上月接任全國港澳研究會副會長，他指卸任不是退休「凑孫」及旅行，他從起草《基本法》起就深度參加香港事務，對於中央對港政策或香港的變化有一定了解，能夠繼續研究很有意思。