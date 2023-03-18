李家超訪京｜晤八部門首長及財金系統兩要員　簽創科協議推動科研

行政長官李家超本周日（12日）到北京列席第十四屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會，同時率八名局長拜訪中央部委和機構，是上任後最大型訪京活動。公開的行程包括會晤八個部門首長，當中包括兩位身兼國務委員的部長，同時也與中國人民銀行行長及中證監主席兩大財金系統官員會晤，足見獲重視。



多名幹部在會面時引述國家主席習近平對李家超的講話，其中財政部部長劉昆更大讚說：「總書記（習近平）對你的評價，我們認真學習，我也向你學習。」即時大禮方面，是與科技部簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，打通兩地科研合作，落實國家主席習近平對香港的部署，支援香港加快成為國際創新科技中心。



▼3月13日 李家超首次以行政長官身份列席人大會議▼



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出席全國人大開幕會獲習主席一指引起關注

李家超本月5日到北京出席全國人大會議開幕會，當儀式結束後，習近平離場時，特意尋找並用手指向李家超，李則躬鞠作揖回應，引起政界關注。李家超返港後，再於本周日（12日）上京，周一（13日）列席全國人大會議閉幕會，由周二（14日）起至周六（18日）展開拜訪部委及機構行程。

李家超公開行程

3月14日：拜訪國家財政部，與劉昆部長會面

3月14日：參觀故宮博物院，並與院長王旭東博士會面

3月15日：李家超與科學技術部部長王志剛會面，簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排

3月15日：李家超拜訪文化和旅遊部，與胡和平部長會面

3月15日：李家超與海關總署署長俞建華會面

3月15日：李家超拜訪商務部，與商務部部長王文濤會面

▼3月14日 李家超會晤財政部長劉昆及到訪故宮▼



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▼3月15日 李家超訪京見多個部門▼



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3月16日：李家超與國務委員兼外交部部長秦剛會面

3月16日：李家超與教育部部長懷進鵬會面

3月16日：李家超拜訪公安部，與國務委員兼公安部部長王小洪會面

3月17日：李家超與中國人民銀行行長易綱會面

3月17日：李家超與中證監主席易會滿會面

▼3月16日 李家超與外交部長秦剛及教育部長懷進鵬見面▼



▼3月17日 李家超晤人行行長易綱及中證監主席易會滿▼



財政部長說要向李家超學習顯獲重視

李家超此行一共拜訪七個部委（國家財政部、商務部、文化和旅遊部、科學技術部、公安部、教育部、外交部）、海關總署、中國人民銀行及中證監，與各最高官員會晤，包括國務委員兼外交部部長秦剛及國務委員兼公安部部長王小洪，中國人民銀行行長易綱及中證監主席易會滿也有與李家超等人會面。

李家超周二連同財庫局局長許正宇及政制及內地事務局局長曾國衞到訪國家財政部，與部長劉昆會晤，期間劉昆更罕有地主動說：「總書記（習近平）對你的評價，我們認真學習，我也向你學習。」此話由部長級官員說出，連串讚揚香港特首，足見部委對香港的重視。

與科技部簽署加快建設創科安排貫通兩地科研

李家超周三上午率領創新科技及工業局局長孫東、政制局長曾國衞等官員會見國家科技部，由科技部長王志剛接見，同場還有副部長張廣軍等20人，會面設於中央國家機關特級賓館「國誼賓館」。

閉門會面歷時約一小時，之後進行《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》簽署儀式。王志剛在辭詞時特別提到，國家主席習近平去年視察香港時表示，高度重視香港創科發展，黨中央會支援香港落實成為國際創新科技中心，今次簽署的協議，必將加快打造香港成為國際創新科技中心。

而據李家超亦指，今次協議代表着國家科技部對香港創科發展的支持，以深化兩地合作，共享創新資源、成果轉化、人員交流及發揮香港國際地位優勢。簽由王志剛及李家超見證，在張廣軍和孫東完成簽署後，王志剛在與李家超握手時，低聲作出鼓勵，李家超亦連翻點頭，示意肯定。

▼3月16日 李家超參觀胡同及街市▼



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▼3月16日 李家超到天安門觀看升旗禮▼

