輸入外勞｜工聯會黃國倡看三大數據　吳秋北：唔係發聲多就有道理

近期輸入外勞成為立法會商界和勞工代表的爭議重點，工聯會理事長黃國強調，一個行業是否要輸入外勞並不能簡單處理，要看三大數據和實際情況做判斷，會長吳秋北更直言不要「出口術」：「唔係發聲多就有道理！」



此外，工聯會踏入75周年，將會舉行多項活動，更推出圖片集和有聲書，由吳秋北和黃國聲音演繹，讓大眾回顧工聯會如何陪伴市民走過每一頁。



工聯會會長吳秋北（右）、理事長黃國（左）表示，不能簡單一句要求輸入外勞，各行業應優先推出措施吸引新人加入，例如加薪。（鄭寶生攝）

強調本地就業優先 看數字再審視實際情況

近日商界有聲音要求在多個行業輸入外勞，吳秋北表示，工聯會強調本地就業優先，要看每一個行業的情況，具體分析，不能簡單講要輸入外勞，因為大規模輸入外勞，會影響本地工人的薪金待遇。問到如何評估哪一個行業有真正需要，黃國列出三大數據，包括失業率、勞動參與率和工資水平。有了這三個數字，還需要看實際情況：「例如運輸業工資水平在2.4萬元，但呢個係每日工作11個鐘先有，如果做8個鐘其實只係得萬幾蚊。」

先提高工資、改善工作環境 吸引失業者入行

工聯會認為，各行業首先要了解人工是否過低，如果太低先要提高工資，以吸引人入行，強調現時有超過10萬名失業人士。此外，不同行業亦可以先考慮採用科技，例如安老服務業可善用樂齡科技，以改善職場工作環境，亦是吸引人入行的方法。

黃國又說，工聯會強調要先保障本地就業，為港人提供高質量就業職位，指新加坡勞動參與率有70%，而且不包括外勞，而香港撇除外勞的勞動參與率只有58%。新加坡政府為在職母親提供數千元託兒服務資助，並提倡彈性工作，而香港有50多萬名家庭主婦，應優先思考如何推動她們重投職場。

工聯會理事長黃國（左）指，要以失業率、勞動參與率和工資水平三項數據，再結合實際情況，評估行業是否真的有需要輸入外勞。右為會長吳秋北。（鄭寶生攝）

如多項措施未能補充人手 可申請「補充勞工計劃」

工聯會認為，一個行業是否要聘情外勞，要待在提升工資以及其他措施都做過仍未能填補人手後再說，不能簡單地看到目前數字就要求輸入外勞。而若行業決定輸入外勞，其實目前已經有行之有效的「補充勞工計劃」。吳秋北說，應對缺人問題的措施要合理，直言無人阻止行業申請「補充勞工計劃」，「唔好出口術」。

長遠而言，工聯會希望政府做好行業規劃，為各行業發展做好人才培訓，例如建造業欠缺8,500名專業人才如建築師，或是新興創科行業，都是香港年輕人的優質就業職位。黃國說如一個行業要引入外勞，亦要有機制審批和監督，指護理行業的內地人員亦出現剋扣工資的情況，這些情況亦會倒過來影響本地工人待遇。吳秋北則強調勞工處行業委員會定下運輸、餐飲侍應不應簡單地輸入外勞，認為對行業影響大。

五一會否遊行？ 吳秋北：考慮之列 亦有多個表達渠道

至於五一會否遊行以表達工聯會在輸入外勞的立場，吳秋北指表達方式有很多種，只要有效都會用，但以甚麼方式表達則仍在評估，強調遊行是考慮之列，但不一定會遊行，指有多方面表達渠道。而至於如果舉辦五一遊行，會否接受警方在將軍澳反對填海遊行的要求，吳秋北說大家擔心遊行會被騎劫，而警方有國安方面的考慮，在工聯會來說，要評估之前自發糾察的方式是否仍然可行。

工聯會75周年活動多 推出歷史圖片集和展覽

工聯會踏入75周年，特意推出題為「砥礪奮進」的歷史圖片集，並設有聲書可聽取更多內容，包括歷史影片和人物訪問，影片更是由吳秋北和黃國「聲音導航」。吳秋北表示，工聯會所屬工會部份已經有百年歷史，由1922年的海員大罷工到近期的反佔中和支持國安法等，是以愛國情懷支持政府施政。他強調工會是要團結打工仔，為打工仔爭取權益，而不是無條件的「你好我好大家好」，圖片集亦記載最低工資、檢討外判制度、產假和男士侍產假等多項爭取的勞工福利事件。

工聯會今年舉辦多項會慶活動，4月15至18日將於荃灣愉景新城舉辦歷史文物圖片展，另有虛擬博物館，讓市民了解工會歷史。4月至10月會舉辦多場工運歷史參觀團，並預期夏季舉辦嘉年華和探訪，以多項活動慶祝75周年。

疫情之下工聯會保持41萬名會員水平，吳秋北指現有會員難區別有多少外勞，舉例國際船員亦有加入屬下的海員工會，強調外勞遇到勞工問題，工聯會都會積極幫手。