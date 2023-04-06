輸入外勞｜江玉歡：應清楚交代政策細節　以及對本港發展的影響

香港步入復甦階段，惟陸續有政黨表示本地勞工短缺，嚴重影響經濟發展及復常步伐，促請政府擴大輸入外勞，而特首李家超於本周二（4日）亦「鬆口」表示相關政策局正研究輸入外勞。選委界立法會議員江玉歡今日（6日）在社交平台發帖，強調政府必須在政策落實前，清楚向市民交待有關行業短缺勞工的情況，輸入勞工的具體細節，以及交代輸入外勞對香港往後發展、對本地就業市場的影響。



她更直言：「最重要是市民對政府的信心和信任，經濟發展和解決內部的結構性社會問題並非五年任期可解決，怎樣令市民看到政策的可延續性，而並非曇花一現。」



江玉歡表示，輸入外勞並非香港獨有議題，過去數十年經常成為電視特輯和城市論壇的題目，但她認為輸入外勞對香港有甚麼影響，以及有甚麼值得注意，是今後香港再走下去的重要課題。

她指，香港幾十年來沒有研究及調整人口政策，加上近年人才流失嚴重，要在經濟上躍進另一個台階，解決勞工短缺是正確的大方向。不過她提醒，政府必須在政策落實前，清楚向市民交待有關行業短缺勞工的情況，輸入勞工的具體細節，包括怎樣規管僱主對待輸入勞工。政府亦必須交代輸入外勞對香港往後發展、對本地就業市場的影響。

她又提到，香港的在職貧窮近年愈加嚴峻，在高物價和高通脹的環境下，市民的生活艱難，打工仔難有積蓄，政府亦須理順此眼前問題。

江玉歡指，若輸入外勞處理得宜，能做就香港的中長期發展，而政府亦能審慎運用經濟發展所得的資源放在香港市民身上，解決衆多深層次的社會問題，讓市民真正感受到經濟發展的成果，相信擴展外勞的計劃才有望獲得市民的支持。