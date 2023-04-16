夏寶龍考察香港｜抵立法會險首遇抗議　外籍人士要求改善車流

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（16)繼續在港的第4天考察行程，大約早上10時半到達立法會大樓與全體議員閉門交流，並共晉午餐。而夏寶龍差一點便在立法會大樓外，在港首度遇上抗議。



而中聯辦主任鄭雁雄亦有陪同夏寶龍到立法會大樓，今次也是鄭雁雄履任後首度到立法會。



一名外籍人士大約於早上10時15分，携來「解放皇后大道中」的直幡，來到立法會外圍，隨即被大批警員及工作人員圍攏，並把他帶至添馬公園，並有大批警員和工作人員把他圍攏，但容許他把橫額展示。他表示要抗議本港的車流和環境問題，又指要改善營商環境。

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由於該外籍人士所在的添馬公園與立法會大樓車輛出入口在不同方向，加上距離遠，嘿夏寶龍的車隊於大約早上10時半抵達時，雙方「緣慳一面」。而警方亦容許該示威者在「嚴密看管」下繼續逗留添馬公園。

狄志遠：表達區議會維持民主選舉制的期望

新思維狄志遠在會面前表示，會爭取發言機會，想向對方提出，希望區議會選舉維持民主選舉為主的制度，因為區議會被界定為諮詢團體，民意的反映很重要，有選舉產生的代表，區議會就會較有公信力。

狄志遠說，明白過往區議會有政治化現象，但將來區議會模式或定位清楚時，應該容許有更多民主空間，令市民感到香港走向民主化發展，社會逐步穩定時，亦應根據《基本法》邁向雙普選，期望特區政府和中央給予市民信心，朝著實現雙普選的目標走下去。