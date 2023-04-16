夏寶龍考察香港｜譚耀宗：助港解決問題　社會要警惕軟對抗

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，國務院港澳辦主任夏寶龍來港考察，並非反映中央認為特區政府做得不夠好，強調中央對特區政府的工作充分肯定，又指夏寶龍同時兼任中央港澳工作領導小組常務副組長，可領導和協調不同部門，幫忙解決香港問題。



譚耀宗指夏寶龍有助協調不同部門香港解決問題（資料圖片）

譚耀宗在一個電視節目中指，夏寶龍處理港澳工作的時間不長，在香港出現動亂時臨危受命，後來又有疫情，因此現時來港深入考察是有需要。

不過，夏寶龍「落區」會見的均是獲邀人士，未見有民主派或大部分區議員、且閉門進行，能否考察到真實全貌？

譚耀宗指夏寶龍一定要接觸那些支持「一國兩制」的人，否則大家都沒有共同語言，那沒有意思。他認為夏寶龍來港考察的接觸面很廣泛，不認同街頭接觸的人才算是真正接觸。

譚耀宗又指，夏寶龍昨日（16日）在全民國家安全教育日的講話中，列出香港過去的事件，每隔兩三年香港就有亂子，最嚴重是2019年的事件，最終中央被迫出手制訂《香港國安法》，因此大家要居安思危。

他指，美西方國家不願看到中國發展，甚至透過搞亂香港牽制中央，香港部分人跟隨了相關行動；另外現時亦有軟對抗出現，部分人跑到外國後搞很多動作「倒灌回港」，需要警惕。

譚耀宗：夏寶龍從史汲取經驗 遊行可免則免

至於夏寶龍公開講話中指，要警惕反中亂港分子打人權愰子，遊行非表達訴求唯一方式，是否代表中央認為未來要繼續從嚴治港？譚耀宗認為，夏寶龍是從歷史汲取經驗，認為遊行可免則免。

至於此舉會否喪失香港獨特性？譚耀宗指獨特性有很多方面，譬如本港法律方面的獨特性，其他內地城市學不來。港人表達意見自由，都有很多途徑、很方便，而特區政府亦願意聆聽意見。