「乜乜中心」無晒影　曾俊華：以長官意志就做到？｜政壇諸事町

「十四五」規劃確立香港「八大中心」定位，包括國際金融中心、國際航運中心等，港府更銳意打造「九大中心」，促進香港持續發展成「家族辦公室中心」，不過前財政司司長曾俊華似乎對這些想法不太「買帳」：「過去何嘗唔係有好多類似嘅講法，結果呢啲『中心』統統冇哂影，因為呢啲嘢係唔可以由上至下，以長官意志就做得到。」他認為最重要的是維護香港良好的投資環境：「Build it, and they will come（你建成了，他們就會來）」。



前財政司司長曾俊華對「乜乜」中心想法不買帳。（曾俊華Facebook圖片）

打造「家族辦公室中心」？鬍鬚曾：做好投資環境

曾俊華今日（9日）在Facebook帖文除了支持冰球運動員之外，亦分享自己早前出席香港家族辦公室協會聚會，會上提到政府似乎有意將香港打造成為一個「家族辦公室中心」，問他有何看法？曾俊華坦言：「我一直唔係好buy呢啲乜乜中心嘅說法，過去何嘗唔係有好多類似嘅講法，結果呢啲「中心」統統冇哂（晒）影。」他認為，打造「中心」不能單靠「長官意志」、由上至下執行，而是做好香港原有的投資環境，制定吸引的稅務安排和政策，以及保持香港一向的「life style」（生活模式），家族辦公室自然便會落地香港，「Build it, and they will come（你建成了，他們就會來）」。

他亦提出對大灣區發展的建議，他指區內有七、八千萬人口，差不多是香港人口的十倍，如果大灣區發展成功，該區或隨時成為全中國最富裕的地區，GDP甚至較歐洲國家大，香港或有很大得益。至於該如何令該區成功，曾俊華認為：「最低限度，我哋成個大灣區內，都要採用香港同世界接軌嘅法律同監管規則，咁就會有成功嘅希望喇。」