「乜乜中心」無晒影　曾俊華：以長官意志就做到？｜政壇諸事町

「十四五」規劃確立香港「八大中心」定位,包括國際金融中心、國際航運中心等,港府更銳意打造「九大中心」,促進香港持續發展成「家族辦公室中心」,不過前財政司司長曾俊華似乎對這些想法不太「買帳」:「過去何嘗唔係有好多類似嘅講法,結果呢啲『中心』統統冇哂影,因為呢啲嘢係唔可以由上至下,以長官意志就做得到。」他認為最重要的是維護香港良好的投資環境:「Build it, and they will come(你建成了,他們就會來)」。



打造「家族辦公室中心」?鬍鬚曾:做好投資環境

曾俊華今日(9日)在Facebook帖文除了支持冰球運動員之外,亦分享自己早前出席香港家族辦公室協會聚會,會上提到政府似乎有意將香港打造成為一個「家族辦公室中心」,問他有何看法?曾俊華坦言:「我一直唔係好buy呢啲乜乜中心嘅說法,過去何嘗唔係有好多類似嘅講法,結果呢啲「中心」統統冇哂(晒)影。」他認為,打造「中心」不能單靠「長官意志」、由上至下執行,而是做好香港原有的投資環境,制定吸引的稅務安排和政策,以及保持香港一向的「life style」(生活模式),家族辦公室自然便會落地香港,「Build it, and they will come(你建成了,他們就會來)」。

他亦提出對大灣區發展的建議,他指區內有七、八千萬人口,差不多是香港人口的十倍,如果大灣區發展成功,該區或隨時成為全中國最富裕的地區,GDP甚至較歐洲國家大,香港或有很大得益。至於該如何令該區成功,曾俊華認為:「最低限度,我哋成個大灣區內,都要採用香港同世界接軌嘅法律同監管規則,咁就會有成功嘅希望喇。」