限海外律師參與國安案修例料明審議通過　林定國否認「走過程」

規範無本地執業資格海外律師參與涉國安案件的《法律執業者(修訂)條例草案》，明日（10 日)立法會恢復二讀。該草案3月提交立法會首讀，相關法案委員會僅開會2次，公眾諮詢7日，明天便進入立法程序最後階段，律政司司長林定國否認只是「走過程」，強調法案首讀前已充分聽取議員意見，修例涉及的改動不多，過程已有足夠諮詢。



林定國否認《法律執業者條例》修訂只是「走過程」。（資料圖片廖雁雄攝）

林定國接受香港電台訪問時重申，涉及國家安全的案件性質特別，常理而言不適合容許在港沒有執業資格的大律師擔任法律代表。他又指，每宗案件涉及的議題、焦點不同，不適合由政府提供申請海外法律代表時的「正面」或「負面」清單，反而應由最熟悉案件的律師解釋其申請理據更為適當。

林定國：會考慮申請人及其律師政見與背景

被問到海外律師及其當事人的政見和背景，會否納入審批時考慮，一些被指「港獨」、涉及「勾結外國勢力」的人士，申請海外律師代表辯護時，是否必遭否決，林定國回應，不會完全不考慮背景，但亦不會單一來看，要視乎每宗案件，作通盤情況。

根據律政司建議，當有申請人要引入在本港無執業資格海外律師，處理涉國安法案件時，引入申請前甄別程序。申請人就國安案件向原訟庭提出專案認許申請前，須向律政司發出通知表明其意向，並提供理據和佐證，解釋其申請屬例外情況，並把申請連同其理據和佐證交行政長官考慮。

當行政長官認為申請有「確實機會」屬例外情況，可發出准許進行申請書，讓申請人向法院辦理專案認許申請。律政司指引入申請前甄別程序旨在排除一些無理據的申請，以免浪費法庭時間，確保只有充份理據又有確實機會成功的申請，才由法院處理及由行政長官發出證明書。

否認修訂刑事訴訟例是輸打贏要

另外，律政司又建議修訂《刑事訴訟程序條例》，由高等法院3名指定法官審理的國安法案件，控方可用「案件呈述」上訴，即上級法院有機會推翻原審的無罪裁決。林定國解釋，有別於由陪審團裁決的刑事案，高院3位法官的定罪必然會有詳盡裁決理由，可能涉法律層面出錯，讓被告脫罪。他認為控方要求上級法院糾正錯誤，符合公義。

林定國又指，目前在區域法院和裁判法院裁決的刑事案，包括國安法案件，亦適用「案件呈述」上訴，修例只是讓高等法院與下級法院機制一致，不存在輸打贏要。

至於追溯力的問題，林定國指出，修例通過日起計，由3名指定法官裁決的國安法案件，都適用「案件呈述」上訴，他說會快馬加鞭完成立法程序，強調立法時間表不會針對個別案件。