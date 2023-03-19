涉國安案用海外律師加申請程序　張國鈞：防潛在濫用

政府正修例限制海外律師參與本港涉國安案件，律政司副司長張國鈞稱，要求申請人向法庭申請前，要先向特首取得「准許進行申請通知書」，獲批後才能入稟法院申請聘用海外律師，是為了處理潛在濫用制度的情況，例如有人不斷委任海外律師，以拖延法律程序。他又表示，對要求特首要交代決定理據有保留。



張國鈞指修例加入。（廖雁雄攝）

壹傳媒創辦人黎智英獲終審法院批准委聘英國大律師Tim Owen，為其《港區國安法》案件抗辯。人大常委會之後釋法，特區政府建議修訂《法律執業者條例》，建議當有申請人要引入海外律師處理涉國安法案件時，法庭要向特首申領專案認許申請。律政司最新再建議引入申請前甄別程序，申請人向原訟庭提出專案認許申請前，須向律政司發出通知表明其意向，當行政長官認為申請有「確實機會」屬例外情況，可發出准許進行申請書，申請人方可向法院辦理專案認許申請。但遭律師會質疑重複。

律政司副司長張國鈞今日（19日）在無綫新聞節目《講清講楚》中稱，要先獲特首許可才能入稟法庭的安排，是要避免有立心不良的人濫用程序：「不斷委任不同的海外律師，然後在法庭作出有關認許申請，而濫用法律制度，如果見到制度明明有灰色地帶或制度的空隙，而我們置之不理的話，到時社會人士不會原諒。」

修例下，涵蓋的不止是涉《港區國安法》案件，還有涉國安元素案件，有意見擔心範圍太廣，會否最終海外律師都不能來港處理案件？

張國鈞強調，行政機關往往掌握事實和資料最全面，行政長官會在制度設計上會做好把關，大家可以放心。

對特首公開決定理據有保留

被問及特首做好決定後能否公開理據，令外界更清晰，免卻不必要的申請時，張國鈞認為如果有關問題不是涉及對國家安全影響時，當然會盡可能將因由告訴大家，但再看在世界各地如果遇到一些情況，所涉及資料影響到國家安全時，相信在任何其他司法管轄區在這方面都會作出適當限制。

他稱修例後，機制上是逐個申請處理，而非一刀切禁止海外律師來港，但實際會否造成「一刀切」的效果？他強調其他地方都不容許海外律師處理當地案件，本港已比其他地區開放。