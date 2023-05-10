議員斥北環線規劃「基建倒退」　 促政府重新審視發展時間表

政府多次提出發展規劃時要「基建先行」，但民建聯立法會議員劉國勳批評北環線一、二期竣工時間，未能配合北部都會區會首批居民遷入的日期，北環線東延線和支線走線更未有定案。他促請政府重新審視發展時間表，並盡快交代北環線東延和支線，及連接錦上路經葵涌至九龍塘的中鐵線時間表。



劉國勳今日（10日）在立法會就北部都會區的主要交通幹道提出質詢。運輸及物流局局長林世雄表示，北環線第一期的古洞站預計2027年竣工，但屬第二期工程的北環線主線較複雜，預計2025年展開工程，2033年竣工。劉國勳直言對答覆感失望，稱北環線提出至竣工需要30年，批評政府並非「基建先行」，而是「基建倒退」。



北環線分兩期推展，第一期將在落馬洲支線上增設古洞站，北環線第二期將包括一條約 10.7 公里長的鐵路連接錦上路站及古洞站，並於新田、牛潭尾及凹頭設有三個中途站。政府後來又建議建把北環綫東延，途經羅湖、文錦渡、香園圍及打鼓嶺、皇后山、粉嶺一帶；及新增支線於新田站及古洞站向西北方延伸，接入新皇崗口岸。

林世雄稱，政府正進行《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，初步建議興建三條策略鐵路及三條主要幹道（「三鐵三路」），當中配合北部都會區發展的鐵路項目有「港深西部鐵路」及「中鐵線」。《策略性研究》公眾諮詢期已於今年三月底結束，當局正仔細考慮相關意見，以期今年第四季構建香港未來的主要運輸基建發展藍圖。

北環綫東延至沙頭角是言之尚早

民建聯劉國勳關注，政府表明以「基建先行」為規劃方針，北環線作為北部都會區主要交通骨幹，但第一及二期預計分別在2027年及2034年落成，遲於區內新發展區首批居民於2026年入伙的預計日期，認為當局應與港鐵商討加快建造工程。

劉國勳又指出，北環線應東延至沙頭角。不過，林世雄則指言之尚早，要視乎沙頭角發展，會考慮是否預留接駁口。選委界立法會議員兼北區區議員陳月明希望，北環線東延線可打通口岸網絡。林世雄回應指，香園圍口岸一定是東延線的考慮範圍，正進行土地規劃，不會忘記。

北環綫二期與中鐵線同期完工機會不大

新界北立法會議員張欣宇稱，北環線二期通車會對屯馬線帶來運力危機，促請當局考慮北環綫二期及中鐵綫同期完工。林世雄則回應稱，不想議員有錯誤期望，稱兩個鐵路項目同期竣工機會不大，但會不斷審視整個鐵路網的表現。