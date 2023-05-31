鄭雁雄：香港金融發展潛力大　籲中資證券業協會做好四個角色

中聯辦主任鄭雁雄今日（31日）出席香港中資證券業協會第九屆會董就職禮時指，香港金融發展潛力巨大、市場商機無限，包括中資機構在內的各類金融機構在港一定會有光明前景。他又呼籲中資證券業協會要扮好建設者、開拓者、守護者和服務者的四個角色。



鄭雁雄致辭時指，希望協會扮演好「建設者」的角色，帶領會員機構深耕香港，助力鞏固和提升香港國際金融中心地位；扮演好「開拓者」角色，主動落實粵港澳大灣區建設、「一帶一路」高質量發展等國家戰略，推動香港更好擔當國內國際雙循環的交匯點；扮演好「守護者」角色，統籌發展和安全，有效保障國家和香港金融安全；扮演好「服務者」角色，服務基層社區發展，共同維護香港社會和諧穩定。

他又指，協會成立以來，堅持以服務實體經濟為使命，以促進香港與內地融合發展為己任，以愛國愛港為本色，為鞏固和提升香港國際金融中心地位、促進香港與內地優勢互補深度融合作出了積極貢獻。

鄭雁雄又指，去年7月1日，國家主席習近平主席來港視察並發表重要講話，高度肯定「一國兩制」在港成功實踐，宣示中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。國家有關部門積極落實習近平主席重要講話精神，相繼推出了一系列金融惠港政策。

陳茂波指國家給予香港制度優勢，未來仍有很大發展空間（政府新聞處圖片）

出席同一活動的財政司司長陳茂波說，國家給予香港制度的優勢，令香港成為一個匯聚國際金融機構、資金及人才的大平台，未來仍然有很大的發展空間。