鄭雁雄：香港工作中心任務聚焦補短板弱項　增市民幸福感

繼國務院港澳辦後，中聯辦亦召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會。中聯辦主任鄭雁雄在會上表示，要突出實踐導向，做到實幹擔當促進發展，緊緊圍繞新階段關鍵期，香港工作中心任務，把精力聚焦到補短板弱項上；要不斷增強香港市民的獲得感、幸福感、安全感



鄭雁雄（中聯辦網頁圖片）

國務院港澳辦在10日召開動員大會，今日抵港展開6天考察行程的中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍在會上指，要大興調查研究，充分運用黨的創新理論研究，解決港澳領域的新情況、新問題。而中聯辦亦在昨日（12日）召開動員大會，鄭雁雄在會上強調，總書記習近平在主題教育工作會議的重要講話，從戰略和全局高度深刻闡述主題教育的重大意義，明確提出主題教育的總要求和目標任務，對主題教育各項工作作出全面部署，為開展主題教育提供了根本遵循。

鄭雁雄：不斷增強港人幸福感

鄭雁雄指，要牢牢把握主題教育「學思想、強黨性、重實踐、建新功」的總要求，並結合香港實際，突出學深悟透，做到凝心鑄魂築牢根本，全面、系統、深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，做到錘煉品格強化忠誠，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，把「兩個維護」落實到實際行動上；突出實踐導向，做到實幹擔當促進發展，緊緊圍繞新階段關鍵期香港工作中心任務，把精力聚焦到補短板強弱項上來；突出作風轉變，做到踐行宗旨為民造福，全力支持特區政府依法施政，兜牢基本民生底線，把惠民生、暖民心、順民意的工作做到香港市民心坎上，不斷增強香港市民的獲得感、幸福感、安全感；突出激濁揚清，做到廉潔奉公樹立新風，依法履職守好底線，當好良好政治生態和社會風氣的引領者、營造者、維護者。

動員大會由副主任陳冬主持，副主任盧新寧、羅永綱、何靖，秘書長王松苗出席。中聯辦處級以上領導幹部和有關機構負責人亦有參加。