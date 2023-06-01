新聞處睽違5年再辦傳媒午宴　林世雄自詡「咖喱雄」｜政壇諸事町

政府新聞處其中一項職能是與傳媒打交道，昔日不定期會邀約傳媒高層到新聞處總部共晉午餐「吹風」，稱之為「咖喱餐」，由於純粹加深認識，主要出席者都是新聞處內的處長級人員，但過往亦曾有神秘人物「辣更」，並演變為當新有官上任時的飯聚。

今日（1日）新聞處復辦「咖喱餐」，安排運輸及物流局局長林世雄出席，近期運輸範疇的政策眾多，與會傳媒怎能放過機會，接連向局長提問變相成為記者會。



林世雄（右三）今日（1日）率副局長廖振新（右二）、政治助理陳閱川（右一）一同出席「咖喱餐」，新聞處處長陳偉偉（右四）作為主持人。（林世雄Facebook圖片）

今屆政府就任至今剛滿11個月，去年中接任新聞處處長的陳偉偉，今日在致開場白時笑謂，這次傳說中的「咖喱餐」是應傳媒高層的要求而復辦，對上一次已是2017年9月13日，可謂睽違五年多。

運輸議題眾多 聯誼變記者會

林世雄致歡迎詞時亦自詡「咖喱雄」，引來眾笑，他回顧接任局長一職時，旁人著他不用擔心，因為局內有很多專家，他又笑謂凡會過馬路就懂得交通，坐過地鐵就已是專家。任內推行多項政策，感受是有喜有悲，講到悲，其實就是說有很多不同意見產生，正正反映香港是多元化社會，不同人有不同看法，其實也很自然。

林世雄今日率副局長廖振新、政治助理陳閱川一同出席，是秉承上屆做法，透過「咖喱餐」的場合，原意是與傳媒輕鬆會面，不過，與運輸相關的政策是近期大熱議題，像巴士加價、輸入司機外勞、港車北上、東九龍線、雲巴、三隧分流、國泰歧視風波，以致國產民航機C919都成為傳媒關心的議題，這場午宴就變成記者會，反而經常出現「蝦碌」的「易通行」並未在席間有人提問。

「咖喱餐」出處眾說紛紜

至於「咖喱餐」出處，可眾說紛紜，有傳是以前的新聞官有印度人、一說又謂新聞處的大廚是印度人，又有指因為以前警隊傳統有印度籍人員煮咖喱餐聞名，成為部隊內部聯誼，至於如何輾轉成為新聞處傳統，則未有一致說法。



但「咖喱餐」的規矩亦與時並進，以前新聞處總部在拱北行年代，真的主要是老總級、採主級獲邀與新聞處高層聯誼，席間不攝、不錄、不引述，後來新聞處遷址多次都有不同的安排，雖然仍是不定期舉行，但當有新官上任都會成為特別嘉賓，像2012年10月那次，時任特首梁振英剛上任不久，曾經神秘現身，上屆林鄭月娥政府更開放予前線記者出席，她剛上任便現身「咖喱餐」，任內亦曾安排一眾副局長出席，以及不同局長配搭出席，即使維持不攝、不錄，但席間與官員的對話，都可引述。