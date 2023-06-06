荷里活廣場兇案｜精神健康支援持續不足　狄志遠：不能再原地踏步

鑽石山荷里活廣場早前發生謀殺案，被捕男子有精神病紀錄。立法會社福界議員狄志遠要求在星期三（7日）的立法會大會，就精神健康支援提出急切口頭質詢。



本港精神健康支援多年持續不足，接連發生慘劇，狄志遠表示感到失望，希望副司長領導相關部門成立工作小組進行檢討，明確地改善服務。



▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，市民協助救援傷者▼



+ 2

1個社工對70個患者 較外國多1倍

狄志遠指，每當慘劇發生後，社褔機構和立法會都會就精神病患者的服務提出不少批評，但事件冷卻下來後政府就原地踏步，服務有改善但和社會需求有好大的脫節，例如社會褔利處有增加地區支援服中心，但社工處理精神病患者個案亦有所增加，1個社工對60至70個患者，相對外國多出1倍，反映服務的增加和社會的需求脫節。

狄志遠呼籲政府不能表態後服務卻繼續原地踏步，希望由副司長領導相關部門成立工作小組進行檢討，並參考童樂居事件的跟進工作，明確地改善服務，不要拖拖拉拉。他又建議成立高層次工作小組，以制定計劃並要求半年內制定中期報告，一年內有完整的報告，持續改善相關支援工作。他又建議社會褔利署通報各機構，審視個案中有沒有高危個案。

關愛隊有支援效果 但無法代替專業服務

被問到關愛隊的角色，狄志遠指疫情後社會需要時間復原，社會各界要有同理心關愛身邊的人，關愛隊可發揮關懷作用，有支援的效果，惟未能代替專業服務。

狄志遠說，鑽石山荷里活廣場謀殺案引起社會廣泛關注，揭示社會上對精神健康支援的關注及去污名化的重要性，認為政府對增加精神健康資源及政策援助可謂刻不容緩。

狄志遠表示，精神健康支援服務多年來持續不足。（李宇婷攝）

倡檢視情緒問題人士支援的供求情況

狄志遠關注政府會否考慮成立精神及情緒康復服務檢討委員會，檢視現時為精神病患者及情緒困擾人士提供的醫療、住院、社區支援服務的供求情況，並提出服務改善建議及人力的配套及發展。他又向當局問到如何進一步加強醫社合作及家庭支援服務，為精神病患者提供無縫服務，令患者得到最佳的治療及復康支援。