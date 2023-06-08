荷里活廣場兇案｜林素蔚倡重推精神健康普查　及早識別和介入

近期發生鑽石山荷里活廣場命案、深水埗女童命案，除了涉案人士的精神狀態受到關注，社會情緒亦因此受到衝擊。「A4聯盟」立法會議員林素蔚說，應該重推精神健康普查，及早識別有需要人士，並提供支援。



公立醫院精神科醫生嚴重不足。（資料圖片/鄭子峰攝）

地區社工人手、公立醫院精神科醫生均不足

林素蔚在另一「A4聯盟」立法會議員楊永杰的網上節目中表示，政府有必要重推2013年的「全港精神健康普查」以識別有精神健康需要的市民及隱形患者，以及早介入個案。

談到發現個案後的跟進行動，林素蔚說現時社會福利署資助的精神健康服務較為零散，建議精神健康綜合社區中心與地區康健中心合作。此外，目前精神健康綜合社區中心的人手比例不足，1名個案經理需處理60至70名患者，而面對重症精神病患者、思覺失調等問題的個案，社工未必可以有效跟進。

林素蔚（A4聯盟提供圖片）

而在醫院層面，公立醫院精神科門診新症病人多達5萬名，但醫生不足400名，九龍東病人最長輪候95個星期。林素蔚建議公私營醫院合作，資助部份新症病人到私家醫院診症。

「長效針劑」可確保定期治療 但貴

林素蔚提到，部份精神病患者的「病識感」較弱，精神科醫生建議每月接受第二代「長效針劑」注射，指新藥較舊一代的副作用低，而且必須由醫生處方和注射，可有效監察及確保病人定期接受治療。不過她亦提到，「長效針劑」成本高昂，每月一次的針劑成本為5,000元，3個月一次的話則為1.5萬元，建議政府將「長效針劑」納入資助或半資助範圍。