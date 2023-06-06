田北辰倡強制社區治療令　協助暴力、嚴重精神分裂症患者準確用藥

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生謀殺案，警方指疑兇有精神病紀錄，事件觸發社會對精神健康服務的關注。實政圓桌立法會議員田北辰亦關注事件，擔心現行措施之下，有暴力傾向的嚴重精神分裂症患者未必會自行準時服藥，準備在明天（7日）的立法會大會提出急切質詢，討論是否要實施強制社區治療令。然而立法會主席梁君彥認為不符合性質急切的條件而否決。



田北辰表示，諮詢過精神科專家的意見，認為方案有助指定嚴重患者準時、準確用藥。據了解，相關政府部門高層亦認為，強制社區治療令是可以討論的範疇。



田北辰認為，強制社區治療令可以監督力、嚴重精神分裂症患者準確用藥，值得社會討論。（資料圖片/馮子健攝）

不少精神病患者都需要用藥，相關藥物有針劑和口服藥，而當中主要是給予一定日數的口服藥，由病人在家自行按時服用。不過，病人不按時服藥，以及認為自己病情轉好或轉差而自行加減份量的情況時有發生，如何保證病人完成療程，是一直存在的問題。

田北辰表示，早前向多名精神科專家討論過，認為就算有暴力傾向的嚴重精神分裂症患者只是少數，但「你無可能鎖成世」，最終都要回歸社會生活，唯一可以保證監督他們的療程就是強制治療。田北辰說，強制治療令是要求該病人在指定時間之內接受診斷，可以自行到診所或安排上門應診，如不按時出現可發布拘捕令。

▼6月2日荷里活廣場案發後現場情況▼



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針劑效力較長 可保證藥物劑量

他引述專家表示，精神病患者的疫情反覆，就算有社工定期會面，亦難保證情況不會突然轉差。若接受強制治療的話，田北辰表示每次診療時可以打針，一般來說針劑效力較長，既可以相隔一段時間不必用藥，亦免除了自行食藥難以監督的風險，對於病人完成療程更有保障。

田北辰說，2010年政府曾成立社區治療令小組研究相關議題，希望政府再次考慮強制社區治療令。

據了解，政府相關部門高層人士亦對此極之關注，認為社會可以重啟討論包括強制社區治療令在內的各種協助方法。