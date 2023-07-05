工聯會再譴責日擬排核廢水入海　未答會否發起罷食日本食物

日本政府計劃最快8月開始排放福島第一核電廠的核廢水，國際原子能機構昨日（4日）發表報告，認可日本的排放計劃符合國際安全標準，並指對環境影響「微不足道」。多名工聯會立法會議員今日（5日）繼續批評日方不負責任，但被問及會否採取更強烈行動以示不滿，例如號召罷食日本食物時，各人未有正面回應，陸頌雄只稱政府要研究令日本「覺得痛」的反制措施。



不過，過去曾多次到日本駐港總領事館抗議福島核電廠擬排核廢水的各人，始終未有回應會否罷食日本食物。



今日回應日本擬排核廢水計劃的4名工聯會立法會議員包括吳秋北、陸頌雄、鄧家彪和陳穎欣，他們過去曾先後召開記者會或到日本駐港總領事館抗議，表達對日本當局排放核廢水計劃的不滿。

工聯會會長兼立法會議員吳秋北譴責日本一意孤行，做法不負責任，不能令人信服，他促請政府採取一切採施禁止日本食物進口。他又批評環保組織就事件失聲，呼籲全社會抵制日本，參與工聯會發起的反對挑放核廢水聯署。

另一立法會議員陳穎欣認為，特區政府不應只參考原子能機構的報告，因為可信性存疑，認為特區政府應該要再參考其他報告，再決定下一步行動。她又提到，香港作為日本第二大出口地，應該展現強硬的姿態，與其他受影響地區一同發聲。

但當被問除了表態反對，工聯會會否升級抵制日本，包括罷食日本食物。吳秋北只表示看政府的態度，可以引令市民態度。陸頌雄指關鍵是食安角度，籲政府「思路要闊啲」，要研究令日本「覺得痛」的反制措施，但各人始終無回應會否發起罷食。

曾發布調查指日本食物非不可代替

該會於6月23日曾發布一項在同月月中進行的電話意見調查，在601位受訪者中，有78.3%表示不贊成以及非常不贊成日本排放核廢水，約63.1%表示會減少消費日本進口食品，51.9%亦會減少去日本旅遊。因此，他們認為日本食物非不可代替，促請港府全面禁止日本海產進口，以及加強農產品檢測強度。