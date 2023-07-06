李家超：輸入外勞是永遠不想考慮的措施　承諾以保障本地勞工為先

行政長官李家超指，輸入外勞是政府永遠不想考慮的措施，強調會以保障本地勞工為先。至於會否承諾不再擴大輸入外勞的工種，他只指目前的已足夠，呼籲社會對政府有信心。



（張浩維攝）

政府上月宣布輸入外勞解決「人手荒」，建造業及運輸業共輸入2萬人，另外26個基層工種亦放寬輸入外勞。李家超接受NOW新聞台一個節目專訪時指，這些補充性政策永遠不會是政府的優先考慮，現時26個工種已是適當和足夠，他強調，不是僱主申請輸入外勞，政府便一定批出。

他解釋，首先僱主要刊登四星期招聘廣告，並不是僱主聲稱請不到人便算，政府會為僱主介紹僱員，會認真看僱主的情況，不能弄虛作假。

被問到會否承諾任內不擴大輸入外勞的工種，他希望社會對政府有信心，必定會優先保障本地勞工。

至於香港復常約四個月，但訪港旅客仍只達疫情前約一半。李家超指，恢復運力需時，強調本港的復元能力較想像快，他指旅遊勢頭似乎一直向上，以現時平均每日17萬旅客，以365日去計是，有超過2600萬，數字較預期高。他強調，旅客增長是愈快愈好，是要追回時間，拼經濟、拼發展、拼競爭力。

他指，多些對外「說好香港故事」及舉辦國際盛事，可恢復香港吸引力，令更多人來香港。