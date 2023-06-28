輸入外勞｜加薪請人先？低薪捱住先？？姚柏良：旅遊業缺錢又缺人

作為本港四大產業支柱之一，旅遊業先後遭受修例風波和薪冠疫情重創，訪港旅客人數由2018年的6,515萬人次，驟減至2021年的9.1萬人次，而本地生產總值佔比也由2018年的4.5%，一度暴跌至2020年的0.4%。今年香港全面開放後，旅客湧現街頭，首五個月訪港旅客人次突破千萬大關。不過，旅遊業界仍然憂心忡忡，認為行內人手嚴重短缺，希望政府加快輸入外勞。然而，「人手短缺」真的是旅遊產業的癥結所在嗎？業界長久以來過度依賴大量內地遊客來港購物消費的「高量低值」旅遊模式，本就已經陷入產業老化的發展瓶頸，應該怎樣着力解決？



香港多元旅遊遲遲未成形，「購物天堂」還可做多久？（陳焯輝攝）

業務只及疫前一半

「大家好像有個錯覺，就是旅遊業已經恢復了，但數據是不會騙人的。」立法會旅遊界議員姚柏良如此說。隨着香港與內地和世界全面通關，大量旅客重臨香港，今年首五個月訪港旅客人數達到1,013萬人次，創下三年以來新高，回到疫前四成水平。但在姚柏良看來，形勢不容樂觀，因為目前只有內地及東南亞等短途旅客恢復得較快，達到疫情六成，但美洲、歐洲等長途旅客的入境人次，只有2019年的三成而已。

酒店的入住比率和平均房價，同樣是反映本港旅遊業復蘇情況的重要指標。以「五一黃金周」為例，不少業界代表表示，酒店訂房率達到七成；而油麻地、大角咀、荃灣和青衣等地區的酒店，每晚房價更由700多元增至2千多元。但姚柏良認為這些數字不能說明實際狀況，正因為客源集中於節慶假期，房價的大幅飆升反而突顯平日的暗淡市況。

姚柏良舉例說，2018年全年，酒店房間入住率是91%，平均房價為1,376元，可見業界距離復蘇仍有漫漫長路。「要看全年或者一季的酒店情況。如果平日的旅客量比較穩定，房價的波幅不會那麼大。」他續稱，「並不是要追至疫前的數字。但數據很實在反映人頭多不一定生意好。你看到旅行社普遍業務都未恢復到疫前的一半。」

姚柏良認為訪港旅客人數迅速回升，但美洲、歐洲等長途旅客的入境人次，只有2019年的三成（14.5萬），遠不及疫前水平。(資料相片)

人手不足？薪酬不足？

事實上，「五一黃金周」當中，本港錄得336萬出入境入次，遠低於政府預期的461萬人。而在100多萬入境人次中，內地旅客只有62.5萬人次，是2019年的六成。

旅業復蘇乏力，《香港01》早有分析指出，香港向來過度依賴「關稅優勢」，藉此吸引大量內地遊客來港購物，但缺乏前瞻視野，沒有積極因應時代轉變開拓新興景點、發展多元旅遊模式，如今所謂「購物天堂」的美譽明顯受到網購興起和海南島離島免稅購物區的挑戰；加之2019年反修例風波重挫內地旅客來港旅遊意願，傾向前往日本、韓國、星馬泰等對旅客更為友好的鄰近國家。零售管理協會執行總監羅振邦上月接受媒體採訪時表示，旅客消費模式已經轉變，更多注重旅遊體驗，未必會「大手大腳」購物，傾向於深度旅遊或品嘗街頭小食。這樣看來，本港旅遊業發展需要尋找新的突破口。

不過，姚柏良認為，人手不足才是旅遊業發展不前的主要原因，因為航空業、酒店業、旅遊業、飲食業行行缺人，連帶削弱整體旅遊相關行業的競爭力和價格優勢。運輸及物流局局長林世雄於月中舉行的輸入外勞記者會中表示，今年四月航空客運量只有疫前的四成，預料要明年才能回到疫前水平。然而，航空業的人手不足問題嚴重，影響機場的有效運作，根據機場管理局調查結果，預計明年年底航空業人手需求會由現時53,000人升至69,000人，屆時人手缺口將達16,000人，其中約七成半為前線機場職位空缺。

姚柏良認為本港的旅遊業競爭力不如疫情之前，人手不足才是主要原因，航空業、酒店業、旅遊業、飲食業行行缺人。（資料圖片）

需求上升？無人應付？

「由於人手不足，航空公司的運力和航班數只有疫前的五成，你就只能做這五成。如果航班成本較高、而機位有限，旅行社能賣的產品也會受限。你會看到整個產業鏈都受影響......沒有大交通，你什麼都做不成。」姚柏良分析，航空業的職缺問題是當務之急，而酒店業、旅遊業、饍食及服務業的人手問題，同樣左右着旅客在港旅遊體驗。

香港酒店業主協會今年5月進行「酒店業人手短缺及輸入勞工意見調查」，指酒店業欠缺9,000員工，遠多於政府統計處於去年統計的2,200個空缺。據旅遊發展局轄下香港旅業網數據，預計到2025年，酒店和酒店房間數目會由去年的319和89,205間，升至329和91,310間。姚柏良表示，未來兩三年會有更多酒店落成，屆時人手需求將會更大。

其實，疫情三年，酒店業嘗算有路可走，可以轉型為月租和防疫隔離之用，宅度假（staycation）的一時盛行亦為行業「吊命」。但依靠傳統旅遊產品、帶團和代訂票務為主的旅行社，在疫情期間可謂無路可走，只能夠不斷縮減規模、減省成本。

疫情三年，酒店業嘗算有路可走。但依靠旅遊產品、帶團和代訂票務為主的旅行社，只能夠不斷縮減規模、減省成本。（資料圖片／歐嘉樂攝）

旅行社只剩下「殼」

據政府統計處數據，在2018年，旅遊行業總體就業人數為25.8萬人，到了2021年只剩2.2萬人。旅遊業議會總幹事楊淑芬去年年底接受採訪時指，按去年5至7月「保就業」計劃的統計，需要出糧的旅行社僱員已少於9,000人；計及停薪留職的員工，估計業界少了一半人手。姚柏良形容，「很多旅行社只剩下『殼』，只為了求生，等待復常。」

好不容易捱過了疫情，百業待興，已經「甩皮甩骨」的旅行社要逐步恢復業務能力，必需大量招聘人手。當前本港失業率處於3%的較低水平，各行各業都在搶奪人力資源；勞動力市場的競爭激烈了，「加人工，搶人才」也是符合經濟規律的必要之舉。

可是，姚柏良否定加薪的正面作用，擔心出現惡性競爭：「不可能一下子請那麼多人。一定是要先有業務量，才有資金請人。可以說我們是最晚復蘇，在就業市場能夠聘用而且能承擔其薪酬待遇的，都是能力最弱的。業務仍未恢復，沒有資金，怎能大幅加薪搶人？這樣會形成不同行業互相『搶人』的『惡性循環』，令行業的競爭力不斷下降。」

旅行社業務仍未恢復到疫前的一半。（盧翊銘攝）

輸入外勞程序繁複

那麼，業務需要恢復到哪個地步，業界才可以增加薪酬？以出境遊為例，印花徵費自去年9月以來穩定上漲，由19萬元升至今年5月的150萬元，能否說明旅行社的營運能力已經有所改善？姚柏良回應指，印花收入增加並不能反映實際的行業復蘇情況，高團費會推高印花收入，但不代表團量回升，現時出境團未恢復到疫情前的六七成水平，「現在很明顯是請人難，有生意的時候，沒有司機開旅遊巴，又缺導遊接團，哪敢接生意？更何況現在連為旅遊產品報價都不夠人。」

企業需要資金復常，港府已於4月29日推出「跨境客運業百分百擔保貸款專項計劃」及「旅遊業界百分百擔保貸款專項計劃」，冀為疫情重創的旅遊業、酒店業、運輸業提供適切貸款，從而減輕資金和人手壓力。但姚柏良指出，措施未能解決最為迫切的人手問題，「輸入外勞，能夠『扭鬆』本港緊絀的勞動力市場。有穩定的勞動力供應，對行業請人、留人都有一定幫助。既有利於企業營運，又能提升整個社會的競爭力。」

姚柏良認為酒店前台、房務員、餐飲業員工、旅遊巴司機等職位可以輸入外勞，但甄選和培訓程序是不可或缺的，而導遊、領隊等職位應該留給本地勞工。他批評過去的「補充勞工計劃」申請程序繁複耗時，無法即時填補業界空缺，「房務員請不到人，你還要我登報，諮詢勞顧會，『搞一大輪』才批准。從業界角度來說，就是『多餘』。」

香港向來過度依賴「關稅優勢」，藉此吸引大量內地遊客來港購物，但缺乏前瞻視野，沒有積極因應時代轉變開拓新興景點、發展多元旅遊模式。但事實上，越來越多旅客追求深度遊、綠色遊。（圖片來源：香港地質公園）

要有量變更要有質變

特區政府6月13日宣布全新輸入外勞方案，其中就建造業、運輸業推出特別計劃，最多可以輸入兩萬名外勞，申請個案將由政府直接處理，無須再經勞顧會的審批；而「補充勞工計劃」則被「優化」，暫時取消禁止輸入售貨員、侍應生、接待員、收銀員等26個非技術或低技術工種勞工的限制。對此，姚柏良形容，有關行業的人手短缺問題尤為嚴重，政府應該盡快推行，「就算你本月公布細節，到執行招聘，什麼時候才能請到人？不是說你一掛牌（招聘）就有人來。如果要到年尾才有人，那已經太慢了。」

香港確實面對頗大勞動缺口，在緊急情況下輸入外勞也是必要之舉；不過，在「輸入外勞」之外，港府仍須解決兩大問題：首先，勞資權力長期極不平等，本地勞工未能按勞獲得合理報酬，一旦「輸入外勞」只會更加限制薪資改善的空間；其次，香港深陷產業單一固化、未能追上科技發展的升級困難，如果無法透過「質變」大幅提升產能，相信再多的「量變」也無補於事。