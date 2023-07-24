警國安處邀袁彌昌與容海恩助查　李家超：追查到底確保獲最大證據

正在新加坡展開東盟三國訪問行程的行政長官李家超，回應警方國安處今日（24日）邀請被通緝人士袁弓夷的家人，包括其子袁彌昌和妻子、新民黨立法會議員容海恩助查時指，國安處全力抽絲剝繭蒐集證據，爭取機會追捕8人。他説，危害國家安全是嚴重罪行，幕後可能涉及其他國家背景的人士，提供資金資助和教唆，同樣屬於違法。



李家超重申，有關部門會盡力調查到底，追查所有線索，確保取得最大證據。



李家超指國安處會全力追查遭通緝的八人（政府新聞處直播截圖）

李家超傍晚在新加坡交代早上與李顯龍會面詳情時，被問及警方國安處陸續邀請被指涉違國安法而遭通緝的8名人士在港家屬助查，今日便把袁弓夷兒子袁彌昌與其妻子容海恩帶返警署時，強調維護國家安全十分重要，8名通緝人士涉及的罪行嚴重，港府會盡力調查，爭取機會追捕8人。

李家超：抽絲剝繭追查背後力量

他説，除個人外，也涉及協助教唆及金錢資助行動，有關部門會全力追查，確保所有線索也有調查、取得最大證據，警方會爭取任何機會獲取有用情報，他強調：「要調查幕後力量、背景涉及什麼原素，背後對手或有強大力量，有國家背景的力量在背後，所以要抽絲剝繭」

被問及接連有被通緝港人家屬助查，會否擔心無形中產生白色恐怖？他重申，被通緝人士涉及的罪行十分嚴重，《香港國安法》只是針對一少撮人，目的是為了保護大部分奉公守法的港人，強調國安法只會令港人生活更受到保障。