器官捐贈｜立法會代表團訪廣州器官移值數據中心　討論建互助機制

港府與內地正積極探討建立恒常器官移植互助機制，立法會衞生事務委員會代表團，包括張宇人、邵家輝、林哲玄等，今日（29日）前往廣州，於國家衞健委人體組織器官移植與醫療大數據中心進行職務訪問，以了解內地器官捐贈、分配、移植相關制度和系統等運作。期間代表團就兩地建立恆常器官移植協作機制交換意見。



代表團參觀中國器官捐獻與移植發展博物館

立法會衞生事務委員會代表團今日前往廣州，於國家衞健委人體組織器官移植與醫療大數據中心進行職務訪問。代表團在器官移植大數據中心主任王海波陪同下，首先參觀中國器官捐獻與移植發展博物館。館內展示由1960年代至今，全球及內地的器官移植發展歷程。

博物館所在的器官移植大數據中心，負責多個國家醫療數據系統，包括「中國人體器官分配與共享計算機系統」（系統）的運作和數據分析工作。該系統獲世衞和世界器官移植學會的高度認可，國家衞生健康委員會自2013起，要求所有內地的中國公民逝世後捐獻的人體器官，須透過該系統配對，嚴禁經系統外分配。

過去20年香港與外地的跨境捐贈器官，僅得兩宗個案。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

參觀人體器官分配與共享計算機系統呼叫協調中心

立法會亦指，代表團亦參觀了該系統的呼叫協調中心，得悉中心24小時無間斷運作，透過電腦系統掌握全國器官捐贈者及受贈者的臨床數據，並以先進的數學模型，實時計算患者的醫學緊急度，實施無人為干預的器官分配與共享，確保公平和公正。

代表團其後聽取器官移植大數據中心的代表，介紹內地人體器官捐獻與移植工作的發展，並兩地建立恆常器官移植協作機制交換意見。其後代表團並於同日傍晚返港。

出席是次職務訪問包括事務委員會主席張宇人、事務委員會委員邵家輝、林哲玄、林順潮、陳凱欣和陳永光；以及非事務委員會委員梁子穎和黃錦輝。而政府當局及醫管局亦應事務委員會邀請派員出席。