深圳或推兩地一檢　陳帆不應迴避問題

深圳市政府周二（5月21日）研討口岸通關，並發出新聞稿指出，有意在陸路口岸逐步實施「兩地一檢」，引來香港社會關注。然而，當運輸及房屋局局長陳帆被問及「兩地一檢」時，他只多次答以「要問深圳」，未能交代任何資料，叫人失望。

算上今年內竣工的蓮塘香園圍口岸，香港和深圳之間，將共有七個陸路口岸。深圳市口岸辦的新聞稿指出，當局有意重新規劃七個口岸的用途，包括貨車出入只由東面的蓮塘香園圍和西面的深圳灣口岸負責，皇崗、文錦渡和沙頭角口岸改為只用作旅客出入境。

陳帆：問深圳、問深圳、問深圳

根據傳媒報道，深圳政府提出皇崗口岸或將採取「兩地一檢」，一次放行，這令香港社會關注港方政府是否仍有出入境管制權。周三（5月22日），運輸及房屋局局長陳帆出席立法會會議後，被記者四度問及「兩地一檢」，他卻四次均未能具體交代。

陳帆表示：「在該研討會中，特區政府駐深圳辦事處的同事有出席，並了解情況。特區政府會與深圳方面保持緊密聯絡，希望了解其詳細安排」，被追問後他再說：「有關構想是由深圳方提出，我們需要詳細了解，現在不適宜作太多的揣測。」

一方面，「兩地一檢」之說由深圳市口岸辦提出，的確應由他們交待具體想法。但另一方面，香港政府是否毫無角色，可以這樣坐待事情發展？

兩地合作 香港須有規劃、有部署

須知道，香港與內地發展融合是大趨勢，但具體機制和安排卻是相當考驗政治智慧的事。以往的高鐵一地兩檢已為一例，反映出市民非常關注兩地的合作機制。更何況，陸路口岸「兩地一檢」涉及重大法律原則，香港大學法律學院首席講師張達明即向傳媒指出，除非將深圳口岸的地方租予香港，否則「兩地一檢」會違反《基本法》。

由此可見，陳帆在「兩地一檢」的問題上，竟然四度拿不出任何交代，怎能不叫人失望？

第一，即使陳帆或當局未清楚深圳政府的具體方案，他們都應該有其政策原則。也是建基於這些原則，香港政府與深圳方磋商時，才能判斷可以採納哪些方案，而哪些不予考慮。故此，即使「兩地一檢」是由深圳市口岸辦提出，陳帆都應該向香港社會具體說明政府的立場和原則，讓市民免卻不必要的憂慮。

再者，在與內地的合作上，香港政府一直採取被動角色。在大灣區發展如是，在深港安排上亦如是。連關係密切的陸路口岸，香港政府看起來都是無方案、無計劃的，像是等待對方主動發板。不論實情是否這樣，但在今次陸路口岸檢討一事，予社會這種印象，香港政府亦該反思。

蓮塘香園圍口岸快將完工，七個口岸的重新規劃已經近在眼前。不只通關安排，還包括七個口岸的功能規劃等，當局須化被動為主動，提出切合香港人需要的構想，確保在港深合作中，香港不會處於被規劃的位置，而是有其話語權，甚至佔主動地位。