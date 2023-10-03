照顧者｜政府下月推一站式資訊網　狄志遠質疑對高危家庭幫助不大

政府的照顧者資訊網11月推出，提供包括精神復元人士服務及資源等資訊，網站推出後會定期更新，亦會加設照顧者風險評估等功能。政府稱稍後會加強宣傳，鼓勵更多人使用，日後可能引入人工智能，方便搜尋。



社褔界立法會議員狄志遠認同，網站對照顧者有幫助，但質疑高危家庭未必有能力使用網站，認為外展服務最重要。勞工及福利局副局長何啟明回應指，不期望以網站幫助高危家庭，急切的求助會由專線提供最確切的資訊，包括日間或住宿暫託查詢等，網站和專線會互相配合。



何又提到熱線在過去六日收到超過一千宗求助，當中僅28宗涉及日間或住宿暫託查詢，比例不高。



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立法會推動照顧者為本政策小組委員會今日（3日）舉行會議，討論一站式照顧者資訊網站及「與照顧者同行」計劃。擬於下月推出的資訊網由香港樹仁大學負責建立，社會工作學系系主任方富輝指，預計使用者是長者或殘疾人士，網站有分享和列印按鈕等無障礙設定，首頁已設置三項較重要的功能包括照顧用品及復康器材、24小時照顧者支援專線和暫託服務或緊急住宿空置名額查詢系統；另外亦有活動資訊，使用者可以揀選日期、對象、地區和活動類別，搜尋器會篩選出最適合的活動，並提供詳情。

網站考慮引入人工智能 方便搜尋資訊

方又指，網站有搜尋系統功能，日後會考慮引入人工智能，方便使用者搜查資料，包括服務活動資訊、照顧者指南和知識及服務資訊提供者專區。他們同時與其他大學合作，設計照顧需要及評估工具，目前去到最後階段，預計明年第一季度在網站增設有關功能。

社會界立法會議員狄志遠關注，在推出網站和熱線的同時，當局會否加強外展服務，勞工及福利局副局長何啟明回應指，東華三院會繼續透過專線提供外展探訪。

選委界立法會管浩鳴希望網站推出前先讓機構和委員會委員試用，方富輝回應指會網站每個按鈕都由設計者自行設置，可按需要增設更新功能，預計推出前會有不同階段的試驗，包括自己內部、馬會和社署，屆時會和社署商討讓外間團體和委員會委員試用。

江玉歡、郭玲麗關注長者未必懂上網

一直關注照顧者議題的選委界立法會議員江玉歡指，樂見政府突然很關心照顧者，但有不少長者連用手機都有困難，照顧者是否突然間懂得用電腦？她又關注會否研究有能力使用網站的人數。

何啟明指去年施政報告已指出，照顧者是長者和殘疾人士在社區生活的重要支撐，今年起逐步推出多項措施，強調網站不是突然「爆出來」，又指網站不會覆蓋所有照顧者，能力較弱的照顧者由專線處理，能力較強的則可自行上網站處理。

民建聯立法會議員郭玲麗同樣關心不少照顧者是長者，網站比較複雜，如何便利他們使用。社會福利署助理署長(安老服務)甄麗明指，較年輕長者未至於不懂用網站，但需要別人教導，會加強教育。而完全不懂上網的可以聯繫專線查詢，另外亦可透過地區支援照顧者等活動教照顧者使用網站。