區議會選舉｜經民聯羅曉楓參選　獲「對手」新民黨李梓敬誠意推薦

區議會選舉提名期踏入第四日，由於要營造競爭氛圍，提升投票率，各建制政黨均全力出選，預期會在多區正面交鋒。不過，也不盡是爭個你死我活的局面，就如經民聯的羅曉楓昨日（19日）在社交平台發文指已報名參選大埔南地區直選，其競選海報上，赫然出現「對手」新民黨立法會議員李梓敬的誠意推薦。



新民黨今日公布的參選名單，並未派人出戰大埔南直選。新民黨回應稱有批准李梓敬幫羅曉楓站台。李梓敬則回應指雙方一直互相支持。



羅的競選海報上，除經民聯主席盧偉國、副主席梁美芬及黨友陳灶良外，還有大埔居民聯會主席余智榮。余亦已報名參選大埔地區委員會界別選舉。



經民聯的羅曉楓的選舉海報上，有新民黨李梓敬「誠意推薦」（羅曉楓FB圖片）

羅曉楓在發文中指，已報名參加新一屆區議會大埔南地區直選，他稱：「服務大埔八年，我從沒離開。」又指八年間處理超過2300宗地區個案。他承認，2019年雖落敗，但服務初衷不變。

李梓敬指羅曉楓一直有互相支持（資料圖片/歐嘉樂攝）

李梓敬：與羅曉楓在大埔是合作關係 一直有互相支持

李梓敬向《香港01》表示，新民黨知悉他以個人名義支持羅曉楓出選大埔南地方直選，表示自己與羅曉楓在大埔是合作關係，一直有互相支持。

李梓敬又稱，今次新民黨沒有在大埔南派人出選，他亦知道海報上印有自己的照片。他表示類似的支持方式亦很常見，他早前出選立法會時，亦有獲得其他政黨人士的支持。

除羅曉楓外，另一名已報名大埔南選舉的參選人為民建聯黃碧嬌。大埔北選區已報名參選人分別是民建聯的胡綽謙和工聯會的吳㷉行。

至於大埔地區委員會界別選舉則已有十人報名，除余智榮外，另外兩名申報無政治聯繫的參選人分別是陳笑權和林海坤，及經民聯的李華光，民建聯的梅少峰、羅志平、李文傑、黃偉憧、葉俊傑，和工聯會的梁浩廉。