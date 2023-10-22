反駁濫批法援「壞孩子」指控　法援署長：400宗JR申請僅90宗獲批

過去社會有聲音批評法援署濫批援助予司法覆核案件，法律援助服務局主席梁永祥今早（22日）接受電台訪問時笑稱，外界誤以為法援署是「壞孩子」，強調實際上批出的個案佔非常少數，同場的法律援助署署長莊因東補充指，去年400宗就司法覆核申請法援的個宗中，法援署最終僅批出約90宗，強調法援署有嚴謹審批。



法律援助服務局主席梁永祥和法律援助署署長莊因東接受電台訪問。（商台相片）

不點名稱郭卓堅免針紙案濫批法援指控不成立

法律援助服務局主席梁永祥表示，外界誤會法援署經常批出針對政府司法覆核的援助，是「壞孩子」，指實際上批出的個案佔非常少數。他不點名提到「長洲覆核王」郭卓堅去年就醫務衛生局取消免針紙提出司法覆核案，指法援署起初拒絕其法援申請，惟法庭最終判上訴入禀人勝訴，故法援署最終需批出法援，認為對法援署濫批的指控並不成立。

梁永祥指，過去法援署曾因拒絕法援申請而被外界誤會，「醫管局、警察、不同部門都知道案情，但市民寧願相信部門係奸、夾埋一齊」，故就批出法援守則改革，要求申請人簽署聲明，容許當案件引起公眾誤解時可適當公布部分案情說明。

莊因東（右）強調，法援署以案情理據及申請人經濟背景為考量，決定是否批出法援申請。（商台相片）

400宗JR法援申請僅90宗獲批

法律援助署署長莊因東強調，法援署以案情理據及申請人經濟背景為考量，決定是否批出法援申請。他又反駁外界貿疑法援署濫批法援一說，指去年本港有約1,500宗司法覆核，當中約400宗申請法援，法援署最終只批出約90宗，強調會保障有效運用公帑，法援署亦會嚴謹審批。

莊因東又解釋，以往會寬鬆處理委派法援署律師，但自從2019年發生反修例事件後，擔心會遭濫用，強調刑事案件的受助人，無權選擇法援律師。至於委派民事案件法援律師方面，他稱法援署「用心良苦」，署方會按律師專長、經驗等，分派合適的律師予受助人。

提到近年法援申請減少批出，莊因東解釋，疫情期間的經濟活動、人民交往減少，令到離婚個案及紛爭等民事案件減少，故法援需求下降。莊因東又指，香港法援雖無加大資源，但一直研究擴闊援助計劃，涵蓋更多種類的案件。