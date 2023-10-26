施政報告2023｜李家超自爆曾追求名牌　籲勿只求物質：世界咁美好

【施政報告2023】《施政報告》主題之一是「惠民生添幸福」，行政長官李家超被問到每人對幸福感感覺不同，特區政府的福利政策如何釐訂時說，大家勿只追求物質，透露自己成長過程很追求名牌，「一個包（袋）係300蚊，同一個3萬蚊嘅包（袋），你個人追，你自我滿足我自己」，希望大家視野擴闊，行博物館都可以好滿足、低消費。



「我成長過程好追求名牌，可以追好耐，自我滿足」

李家超今日（26日）出席電台節目解釋《施政報告》，今次主題是「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」，主持問李家超每人感覺幸福感都不一樣，有些地方行福利主義，特區政府的福利政策如何？李家超回應說，多元興趣和目標發展很重要，不只是追求物質享受，「曾經我記得有一個階段，我成長過程好追求名牌，呢啲你可以追好耐嘅，一個包係300蚊，同一個3萬蚊嘅包，你個人追，你自我滿足我自己」。

倡擴視野了解世界美好 李家超：有朋友行博物館都滿足

李家超希望社會多元發展，大家擴闊視野，多與外國人溝通，了解對方的文化，「例如我去外國覺得，我識啲朋友喺博物館佢好滿足，睇一日消費好低咋喎，所以我哋多元發展香港就係咁解，我哋藝術文化交流中心，呢個可以發展」。他說視野擴闊之後，追求可能都不同，「原來個世界咁大，我平時就係睇住一塊樹枝，世界咁美好，原來我有咁多，例如雪山我未見過，點解有啲人咁危險都爬山呀咁，你要了解下不同領域」。

聆聽市民訴求及意見有助提升幸福感

李家超又說，讀書時期，有一名老師叫他寫十件最喜歡做的事，以及十件最不喜歡做的事，「其實係一個你了解自己生涯規劃嘅一部分，咁你知道你做咩最開心，原來我做緊呢幾樣唔係最開心嘅嘢，你自己去選擇，呢個係開拓思想領域其中一樣嘢」。他又表示，每個人在不同階段都會有不同訴求，如他求學時期就很想入大學，認為入大學可以解決好多問題，而作為政府推出措施符合市民訴求及聆聽意見，都有助提升市民的幸福感。