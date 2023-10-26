施政報告2023｜議員關注減辣「未去盡」？　李家超：希望樓市穩定

特首李家超今早（26日）出席立法會施政報告答問會，多位議員表示樂見政府調整樓市「辣招」，更關注如減辣後未見「炒風」，會否進一步放寬政策。李家超強調，政府希望樓市穩定，讓市民置業時有數得計，他理解有聲音希望政府在撤辣上「做到最盡」，但強調政府要拿捏、平衡所有因素作出綜合決定。



另外，他又指下調股票印花稅為增加市場流動性，最終對政府財政收入的影響暫時未知。



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政府昨日（25日）公布新一份《施政報告》，實施樓市撤辣措施，即日起額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，業主持有物業2年後可出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅。 買家印花稅和新住宅印花稅稅率減半，兩者均由15%減至7.5%。而外來人才置業印花稅的「先徵後退」改為「先免後繳」，即由原先購入物業即要繳買家印花稅和新住宅印花稅，待居港滿七年成為永久居民後退還稅款，改為䐟入物業時可免繳稅款，但若居港不滿七年離開，則要補交稅款。

李家超：市民按能力置業「計到數」

地產及建造界立法會議員龍漢標在答問會上表示，樂見政府放寬多年的樓市辣招，期望政府密切監察市場後，發現無再重演「炒風」後，可考慮全面撤辣。李家超表示，理解有聲音希望政府在撤辣上「做到最盡」，但強調政府要拿捏、平衡所有因素作出綜合決定。

經民聯立法會議員陸瀚民則關注當局如何能協助更多年青市民置業時，李家超強調，政府政策是希望樓價穩定，每人置業時都「計到數」，可按個人能力置業。

減印花稅為增市場流動性 對財政收入影響未明

另外，政府亦宣布將下調股票印花稅，稅率由買賣雙方按交易金額各支付0.13%，下調至0.1%，重返2021年的水平。

金融界立法會議員李惟宏也稱，樂見政府提出不少針對金融發展的政策，業界認為調整股市印花稅可增加香港競爭力，但市場不少聲見認為股票印花稅的調整力度不足，詢問政府會否推出更大的減幅？

李家超表示，考慮了「促進股票市場流動性小組」的建議並接納相關所議，當中有不少政策需時落實，當中可即時採取的措施便是減印花稅，至於減幅是否適合，坦言難有科學、精細的模式判斷，因為股票市場涉及環球經濟、高息等因素。他重申，做決定時以增加股票市場流動性，和增加競爭力為考慮因素。

不過，他強調，股票印花稅是政府收入來源之一，「今次減咗之後令到我哋收入模式減咗幾多，我哋都有唔同模式做咗出嚟，都係難以判斷嘅，市場個交易量係幾多呢，係好多元素，唔係單一因為股票印花稅」，故最終決定以最穩妥，同時增加流動性的減幅數字為最終決定。

新民黨立法會議員何敬康關注港股交投量低迷，詢問政府未來會如何帶領香港走出股市低迷，刺激經濟。李家超表示，香港有挑戰，亦有機遇，重申香港是唯一一個集中國、國際優勢於一身的城市，強調不要「自己嚇自己」，指亞洲地區的經濟增長較全球其他地方高，香港位於亞洲地區的中心地點，「搭飛機五個鐘就可以去到半個地球」，重申未來要繼續強化優勢，開拓新商機、機遇，有信心應對風險。